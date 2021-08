Tradegate-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:

Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (23.08.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uber Technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Uber Technologies-Aktie notiere im Minus, nachdem ein kalifornischer Richter gesagt habe, dass das Gig working-Modell, das die Fahrer als Selbständige betrachte, verfassungswidrig sei. Müsste Uber die Fahrer als Angestellte führen, würden vielleicht sogar mehr als eine Million Jobs wegfallen, denn das Unternehmen könne sich das gar nicht leisten. Der Aktienprofi verweise dabei darauf, dass das Geschäft auf sehr wackligen Beinen stehe. Uber habe Revisionen angekündigt. Das ist also eine Never ending story, die den Kurs der Uber Technologies-Aktie belastet, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 23.08.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:34,705 EUR +2,86% (23.08.2021, 17:35)