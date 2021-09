XETRA-Aktienkurs Uber Technologies-Aktie:

Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (21.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uber Technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) unter die Lupe.Im ersten halben Jahr habe das US-Unternehmen mit zahlreichen Problemen zu kämpfen gehabt - insbesondere die gestiegenen Preise, fehlenden Fahrer und hohe Marketingkosten hätten Uber zugesetzt. Jetzt habe der Fahrdienst-Vermittler allerdings die Trendwende angekündigt. Denn mehr als ein Jahrzehnt nach der Gründung stelle Uber seinen ersten operativen Gewinn in Aussicht - jedenfalls nach Abzug diverser Kosten. Laut Geschäftsführung habe man in den Monaten Juli und August schwarze Zahlen erzielt. Damit sei die Firma auf Kurs, auch im gesamten Quartal operativ aus der Verlustzone herauszukommen, habe es am Dienstag geheißen."Wir sind ganz klar auf dem Weg zur Profitabilität", habe Uber-Chef Dara Khosrowshahi im CNBC-Interview gesagt. Im vergangenen Quartal habe das Unternehmen zwar unterm Strich bereits einen Gewinn von 1,1 Mrd. USD verbucht, aber nur durch den Wertzuwachs von Investitionen z.B. in den chinesischen Fahrdienst-Vermittler DiDi Global oder den Roboterauto-Entwickler Aurora.Uber halte sich aber noch eine Hintertür offen. Die Prognose für das EBITDA im laufenden Quartal habe eine ungewöhnlich breite Spanne zwischen einem Minus von 25 Mio. USD und einem Plus von 25 Mio. USD.Die angepasste Prognose und eine Normalisierung der Preise seien gute Nachrichten für die Anleger. Die Uber Technologies-Aktie lege entsprechend kräftig zu und könne sich damit auf einen Schlag aus dem Abwärtstrend befreien. Das Papier sei damit auch charttechnisch wieder richtig interessant, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Uber Technologies-Aktie: