Tradegate-Aktienkurs Uber-Aktie:

24,46 Euro -3,34% (06.11.2019, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Uber-Aktie:

USD 27,12 -3,18% (06.11.2019, 15:33)



ISIN Uber-Aktie:

US90353T1007



WKN Uber-Aktie:

A2PHHG



Ticker-Symbol Uber-Aktie Deutschland:

UT8



NYSE-Ticker-Symbol Uber-Aktie:

UBER



Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste.

Connecticut (www.aktiencheck.de) - Uber-Aktienanalyse von Analyst Rohit Kulkarni von MKM Partners.Laut einer Aktienanalyse vertritt Rohit Kulkarni, Analyst von MKM Partners, nach wie vor eine neutrale Haltung gegenüber den Aktien von Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER).Die Quartalszahlen von Uber Technologies Inc. seien durchwachsen ausgefallen. Das Buchungswachstum bei den Fahrtenvermittlungen und Uber Eats verliere weiter an Momentum.Die Planungen des Managements, in 2021 auf der EBITDA-Ebene in den positiven Bereich zu kommen, könnte sich als etwas ehrgeizig erweisen, so die Analysten von MKM Partners. Analyst Rohit Kulkarni setzt derweil das Kursziel für die Uber-Aktie von 32,00 auf 34,00 USD nach oben.In ihrer Uber-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von MKM Partners das Votum "neutral".