Tradegate-Aktienkurs Uber-Aktie:

40,305 Euro +0,72% (29.07.2019, 13:08)



NYSE-Aktienkurs Uber-Aktie:

44,52 USD +2,58% (26.07.2019, 22:00)



ISIN Uber-Aktie:

US90353T1007



WKN Uber-Aktie:

A2PHHG



Ticker-Symbol Uber-Aktie Deutschland:

UT8



NYSE-Ticker-Symbol Uber-Aktie:

UBER



Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (29.07.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uber-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fahrdienstvermittlers Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER) unter die Lupe.Mit Taxis, Leihfahrrädern oder Lastwagen wolle Uber die unterschiedlichsten Transport-Dienste anbieten. Ständig sei der US-Konzern dabei auf Suche nach neuen Wachstumsquellen. Bald könnten in Deutschland zwei neue Dienste an den Start gehen: Es gehe um Frachtvermittlung und Lieferdienste.Während Uber nicht nur hierzulande in der Kritik stehe, unfairen Wettbewerb zu betreiben und den Mindestlohn nicht einzuhalten, habe sich an der Börse die Aufregung gelegt. Seit der Erstnotiz habe Uber 1% verloren. Nehme man den turbulenten ersten Handelstag hinaus, habe Uber aktuell über 7% zugelegt und laufe aktuell seitwärts. Der US-Konzern brauche allerdings neue Wachstumsimpulse, denn in den vergangenen Quartalen sei ein deutlicher Trend Richtung abschwächendem Wachstum sichtbar. Von 68% im ersten Quartal 2018 ging es auf 20 Prozent im ersten Quartal 2019 zurück, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Uber-Aktie:40,32 Euro +1,28% (29.07.2019, 12:56)