Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (07.10.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uber-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER) unter die Lupe.Die Uber-Aktie habe in den vergangenen Monaten kräftig nachgegeben und notiere weiterhin nahe dem Rekordtief. Die Citigroup zeige sich aber zuversichtlich, was das Geschäftsmodell von Uber angehe. Das Geschäft des Fahrdienstvermittlers sollte nach Ansicht der US-Bank an Dynamik gewinnen. Die Citigroup empfehle daher die Uber-Aktie zum Kauf mit einem Kursziel von 45 USD. Das entspeche vom aktuellen Kursniveau gerechnet immerhin einem Aufwärtspotenzial von rund 50%, so Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 07.10.2019)Das vollständige Interview mit Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Uber-Aktie:27,35 Euro +2,82% (07.10.2019, 15:44)