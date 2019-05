Xetra-Aktienkurs Uber-Aktie:

Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (22.05.2019/ac/a/n)



Bala Cynwyd (www.aktiencheck.de) - Uber-Aktienanalyse des Analysten Shyam Patil von Susquehanna Financial:Laut einer Aktienanalyse bringt Analyst Shyam Patil vom Investmenthaus Susquehanna Financial im Rahmen einer Ersteinschätzung eine neutrale Haltung gegenüber den Aktien des Fahrdienstvermittlers Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER) zum Ausdruck.Die Analysten von Susquehanna Financial sorgen sich bei Uber Technologies Inc. über das in den letzten Quartalen abnehmende Wachstum der Buchungszahlen, was Unsicherheit verursache.Die Entwicklung beim adjustierten Umsatzwachstum sei sogar noch dramatischer. In Q1/19 stehe nur noch ein Plus von 14% zu Buche, während im Jahr davor noch ein Zuwachs von 85% erzielt worden sei. Das Gesetz der großen Zahlen habe sicherlich das Wachstum beeinflusstDie finanzielle Komplexität und die begrenzte Transparenz hinsichtlich der KPI's des Kerngeschäfts und die Schwierigkeit Vergleiche zu ziehen würden wahrscheinlich die Bewertung beeinflussen. Analyst Shyam Patil ist der Auffassung, dass die aktuelle Bewertung den größten Teil des kurz- bis mittelfristigen Potenzials reflektiere.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Uber-Aktie: