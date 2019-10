Connecticut (www.aktiencheck.de) - Uber-Aktienanalyse von Analyst Rohit Kulkarni von MKM Partners.Laut einer Aktienanalyse vertritt Rohit Kulkarni, Analyst von MKM Partners, im Rahmen einer Ersteinschätzung eine neutrale Haltung gegenüber den Aktien von Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER).Der säkulare Rückenwind für die Geschäftsaktivitäten von Uber Technologies sei kraftvoll. Die Marktführerschaft und die Skalenvorteile sollten es dem Unternehmen erlauben, auf lange Sicht einen asymmetrischen wirtschaftlichen Wert im globalen Mobilitätsökosystem zu erringen.Auf kurze Sicht sollten Anleger aber die möglichen negativen Impulse im Auge behalten, warnen die Analysten von MKM Partners. Dazu gehören würden das Auslaufen von Haltefristen für Altaktionäre nach dem IPO, regulatorische Unsicherheiten in Bezug auf den Angestelltenstatus der Fahrer in San Francisco und die Beschränkungen in New York.Analyst Rohit Kulkarni sieht beim Aktienkurs nur eine begrenzte Unterstützung. Ein abnehmendes Umsatzwachstum und steigende Verluste seien ein klassisches negatives Duo.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link



Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste.(04.10.2019/ac/a/n)



