Xetra-Aktienkurs Uber-Aktie:

40,23 Euro +4,90% (06.06.2019, 13:51)



Tradegate-Aktienkurs Uber-Aktie:

40,11 Euro +0,02% (06.06.2019, 13:56)



NYSE-Aktienkurs Uber-Aktie:

USD 45,38 +0,84% (06.06.2019, 14:12, vorbörslich)



ISIN Uber-Aktie:

US90353T1007



WKN Uber-Aktie:

A2PHHG



Ticker-Symbol Uber-Aktie Deutschland:

UT8



NYSE-Ticker-Symbol Uber-Aktie:

UBER



Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste. (06.06.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Uber-Aktienanalyse von Analyst Walter Piecyk von BTIG:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Walter Piecyk , Analyst von BTIG, im Zuge einer Ersteinschätzung die Aktien des Fahrdienstvermittlers Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER) zum Kauf.Die Technologie der autonom fahrenden Autos dürfte das Ergebnis von Uber Technologies Inc. innerhalb der nächsten fünf Jahre beeinflussen, so die Einschätzung der BTIG-Analysten.Das Unternehmen sei gut aufgestellt, um von der disruptiven Kraft zu profitieren, die auf verschiedene Branchen auf Sicht von zehn bis zwanzig Jahren einwirke.Analyst Walter Piecyk schätzt, dass Uber auf der EBITDA-Ebene in 2024 in den positiven Bereich vordringen könne. Allerdings sei die Voraussetzung eine Verdopplung der Nutzerbasis.Die Analysten von BTIG starten in ihrer Uber-Aktienanalyse die Coverage mit einem "buy"-Rating und veranschlagen ein Kursziel von 80,00 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Uber-Aktie: