Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Symbol: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uber-Aktienanalyse von Lars Friedrich, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Lars Friedrich von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fahrdienstvermittlers Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Symbol: UBER) unter die Lupe.Die Marke sei stark und die Fahrdienst-App bei Endverbrauchern sehr beliebt. Von der Uber-Aktie habe DER AKTIONÄR Anfang November in Ausgabe 46/19 trotzdem abgeraten.Londons Nahverkehrsbehörde TfL verlängere eine Lizenz nicht. Mehrere Verstöße hätten die Sicherheit der Fahrgäste gefährdet, teile die TfL mit. U.a. sollten Fahrer ihre Profile gefälscht und Dienste angeboten haben, obwohl sie nicht versichert gewesen seien. Laut Bloomberg habe es insgesamt 14.000 ungenehmigte Fahrten gegeben.Uber könne gegen die Entscheidung noch Berufung einlegen.London sei Ubers größter Markt in Europa. Uber zufolge würden in der Stadt 3,5 Millionen Menschen die App nutzen, 45.000 seien als Fahrer registriert.Uber sei ein spannendes Unternehmen, das aber mit Konkurrenz und Regulierungsbestrebungen (u.a. auch in Deutschland und Kalifornien) zu kämpfen habe. Der Aktienkurs sei weiter klar im Abwärtstrend. Das Unternehmen wolle 2021 profitabel werden. Die Nachricht aus London zeige, dass dieses Ziel durch fundamentale Probleme bedroht sei.Ein Kauf der Uber-Aktie drängt sich aktuell nicht auf, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link