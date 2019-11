Tradegate-Aktienkurs Uber-Aktie:

25,67 Euro -4,29% (25.11.2019, 14:35)



NYSE-Aktienkurs Uber-Aktie:

USD 28,28 -4,33% (25.11.2019, 14:39, vorbörslich)



ISIN Uber-Aktie:

US90353T1007



WKN Uber-Aktie:

A2PHHG



Ticker-Symbol Uber-Aktie Deutschland:

UT8



NYSE-Ticker-Symbol Uber-Aktie:

UBER



Kurzprofil Uber Technologies Inc.:



Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen welches Fahrdienstvermittlungen anbietet. Uber entwickelt Anwendungen für Straßentransport, Navigation, Mitfahrzentrale und Zahlungsabwicklungslösungen. Uber sieht aber die eigene Zukunft nicht nur in den Fahrdiensten, sondern in einer Technologie-Plattform für Transport- und Logistikdienste.

(25.11.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Chicago (www.aktiencheck.de) - Uber-Aktienanalyse von Analyst Jeffrey Kauffman von Loop Capital:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Jeffrey Kauffman, Analyst von Loop Capital, die Aktien des Fahrdienstvermittlers Uber Technologies Inc. (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8. NYSE-Ticker: UBER) weiterhin zum Kauf.Der Verkaufsdruck auf Uber Technologies Inc. hat nach Ansicht der Analysten von Loop Capital für attraktive Einstiegschance gesorgt. Die beachtliche Neubewertung von Uber sei auf eine sektorweite Reduzierung von Risiko-Appetit zurückzuführen, ebenso wie auf Bedenken hinsichtlich des Ablaufs von Haltefristen von Altaktionären.Der rationale Wettbewerb in den USA im Fahrtenvermittlungsmarkt sei sehr positiv. Die harte Konkurrenzsituation im Ausland als auch im Segment Essenslieferungen erfahre dadurch eine gewisse Kompensation, so der Analyst Jeffrey Kauffman.Die Analysten von Loop Capital stufen in ihrer Uber-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "buy" ein, kürzen aber das Kursziel von 48,00 auf 41,00 USD.Börsenplätze Uber-Aktie:Xetra-Aktienkurs Uber-Aktie:25,79 Euro -3,66% (25.11.2019, 14:19)