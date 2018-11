Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das Ergebnis der US-Zwischenwahlen bietet keine Überraschungen: Die Demokraten erobern das Repräsentantenhaus zurück, der Senat bleibt in republikanischer Hand, so Frank Häusler, Head Macroeconomic and Cross Asset Research, Multi Asset Boutique, Vontobel Asset Management.



Änderungen an der Handels- und Steuerpolitik von US-Präsident Trump seien allerdings nicht zu erwarten. Zwar könne das von den Demokraten dominierte Repräsentantenhaus Trumps Initiativen Steine in den Weg legen, habe aber nicht die Macht, seine Politik komplett umzukehren. Genauso wenig könne erwartet werden, dass die fortschreitende Deregulierung gestoppt werden werde. Bei einzelnen Punkten, wie der Forderung nach einer weiteren Marktöffnung in China oder weiteren Steuersenkungen, herrsche zwischen Demokraten und Republikanern durchaus Einigkeit. Die Wachstums- und Inflationsaussichten für die USA und die Weltwirtschaft würden unverändert bleiben.



Neben den US-Zwischenwahlen gebe es weitere politische Entwicklungen, die einen größeren Einfluss auf das globale Wirtschaftswachstum und die Performance der Anlageklassen hätten.Die Experten würden mehr Klarheit zu den Handelszöllen vom Xi-Trump-Treffen Ende November auf dem G20-Gipfel erwarten. China müsse seine Wirtschaft ankurbeln. Weiterhin würden der Brexit-Deal und die italienische Haushaltsfrage die europäischen Märkte überschatten. (07.11.2018/ac/a/m)



