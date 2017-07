Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das US-Bruttoinlandsprodukt ist im zweiten Quartal 2017 nach vorläufigen Angaben um 2,6% (qoq, ann.) angestiegen, so die Analysten der DekaBank.Mit der Bekanntgabe des zweiten Quartals seien turnusmäßig die vergangenen drei Jahre einer Revision unterzogen worden. Demnach sei das Wachstum in den Jahren 2014 und 2015 etwas kräftiger gewesen als bisher ausgewiesen. Nach unten sei hingegen das Wachstum von 2016 revidiert worden.Die Analysten der DekaBank würden ihre Jahresprognose für das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr vermutlich leicht nach unten sowie für das kommende Jahr nach oben nehmen. Substantiell seien diese Änderungen allerdings nicht. Die US-Wirtschaft befinde sich weiterhin in einem verhältnismäßig stabilen Aufschwung. (28.07.2017/ac/a/m)