Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die 1. Schätzung zur BIP-Entwicklung im 3. Quartal in den USA wird zweifelsohne von den US-Währungshütern gespannt zur Kenntnis genommen worden sein, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Hierbei hätten sich die Rückwirkungen der protektionistischen US-Handelspolitik gezeigt. Nachdem im Vorquartal infolge der seit Juli wirksamen chinesischen Vergeltungszölle auf US-Sojabohnenimporte Vorratskäufe noch für einen satten positiven Wachstumsbeitrag (+1,2 Prozentpunkte) gesorgt hätten, seien diese nun mehr als kompensiert worden. Insgesamt würden die oberflächlich positiven BIP-Daten im Detail damit auf eine strukturelle Abschwächung des unterliegenden Konjukturmomentums hinweisen.Da das BIP-Wachstum im Rahmen der Markterwartungen ausgefallen sei, hätten sich die Reaktionen auf die Veröffentlichung an den Finanzmärkten am Freitag in Grenzen gehalten. (29.10.2018/ac/a/m)