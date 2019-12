Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die ersten Konjunkturdaten für das vierte Quartal bestätigen unsere Einschätzung, dass die US-Wirtschaft im Schlussquartal 2019 nur moderat gewachsen ist, so die Analysten der DekaBank.



Nach zwei relativ kräftigen Quartalen normalisiere sich zurzeit die Konsumdynamik der privaten Haushalte. Zudem seien die Lagerinvestitionen im dritten Quartal relativ hoch gewesen, und von einer üblicherweise darauffolgenden Normalisierung würden wachstumsbremsende Effekte ausgehen. Die Nachrichtenlage zu den Handelskonflikten mit China und anderen Ländern habe sich in den vergangenen Wochen zwar tendenziell entspannt. Gleichwohl könne sich dies jederzeit schnell ändern. Die jüngsten Verbraucherpreisdaten hätten auffallend heterogene Entwicklungen gezeigt, aber insgesamt sei das Inflationsumfeld weiterhin kompatibel mit dem Inflationsziel der FED in Höhe von 2%. (Ausgabe Dezember 2019 / Januar 2020) (10.12.2019/ac/a/m)





