Ein Blick auf die Details der Angaben für Januar offenbare einen gewissen Rückgang der Umsätze im Bereich der Kraftfahrzeuge und Automobilteile. In diesem Segment habe sich im Januar eine Veränderungsrate von -1,4% M/M offenbart. Diese Entwicklung könne allerdings nicht wirklich überraschen, habe es doch bereits frühzeitig klare Hinweise in diese Richtung gegeben. Zudem sei zu bedenken, dass die momentan beobachtbare Schwäche der Absatzzahlen in den US-Autohäusern vor allem einer Gegenbewegung geschuldet sei. Exklusive Kraftfahrzeuge sei von den US-Statistikern entsprechend ein Anstieg der Einzelhandelsumsätze um mehr als beachtliche 0,8% M/M publiziert worden. Folglich könne festgehalten werden, dass es einen gewissen Gegenwind bei den Absätzen im Automobilsektor gegeben habe, andere Segmente den Umsatzrückgang in diesem Bereich aber hätten überkompensieren können. Die für die BIP-Erhebung maßgebliche Kontrollgruppe der Einzelhandelsumsätze habe im Berichtsmonat Januar um immerhin 0,4% M/M zulegen können.



Der Verbraucher scheine also auch zum Start des neuen Jahres eine verlässliche Stütze des Wachstums in den USA zu bleiben. Diese erfreuliche Nachricht dürfte auch eine Konsequenz der von Donald Trumps neuer Wirtschaftspolitik ausgelösten Hoffnung auf eine weitere Besserung der Lage am Arbeitsmarkt der USA sein. Die Haushalte sähen entsprechend größere Spielräume für einen verstärkten Konsum. Die weiteren Aussichten seien also nicht ungünstig. Die Finanzmärkte seien aber inzwischen in der Gefahr, die Wachstumsaussichten in den USA zu positiv beurteilen. Nach Auffassung der Analysten sollte es selbst Optimisten sehr schwer fallen, für die US-Wirtschaft in den Jahren 2017 und 2018 Wachstumsraten von nachhaltig mehr als 3% zu prognostizieren.



Nachdem Daniel Tarullo seinen Posten bei der US-Notenbank aufgeben werde, würden Fragen der Personalpolitik stärker in den Fokus der Finanzmärkte rücken. Nach Auffassung der Analysten werde Donald Trump eindeutig hawkishere Zentralbanker an die Spitze der FED setzen wollen. Für diese Auffassung spreche die geplante Berufung von David Malpass zum Treasury Undersecretary for International Affairs. Dieser gelte als großer Kritiker der Niedrigzinspolitik von Janet Yellen. Entsprechend sei damit zu rechnen, dass Ökonomen wie John Taylor, Gregory Mankiw oder Glenn Hubbard für die freien Posten im Bord of Governors nominiert werden könnten. Die sich abzeichnenden personellen Veränderungen im FOMC würden momentan eher für perspektivisch etwas schneller steigende Leitzinsen sprechen; auch die jüngsten Zahlen zur Entwicklung der US-Konsumentenpreise würden in diese Richtung deuten. Am Rentenmarkt dürften entsprechende Personalentscheidungen der neuen Regierung mit einer 10J-Rendite von US-Staatsanleihen in Sichtweite von 2,5% allerdings schon weitgehend eingepreist sein.



Auch der Devisenmarkt rechne fest mit einer etwas beschleunigten Normalisierung der Geldpolitik der FED. Für 2017 scheinen weiterhin drei Zinsanhebungen in den USA in den Wechselkursen eingepreist zu sein, so die Analysten der Nord LB. Die Analysten würden eher mit zwei bis drei Schritten rechnen. Insofern könnte im Laufe des Jahres schon ein gewisses Enttäuschungspotenzial drohen, was dem Euro perspektivisch helfen möge. Zudem dürfte es in der EZB im 2. Halbjahr 2017 zu einer intensiveren Tapering-Diskussion kommen. Auch eine solche Entwicklung würde natürlich für die Gemeinschaftswährung vom Main sprechen. (Ausgabe März 2017) (28.02.2017/ac/a/m)







