Auch die Entwicklungen auf dem Anleihenmarkt würden dem Experte Sorgen bereiten. Bereits im März habe man für kurze Zeit beobachten können, wie die Gewinne von langfristigen US-Staatsanleihen unter die der kurzfristigeren gefallen seien - meist ein klares Zeichen dafür, dass Investoren sich auf ein langsameres Wachstum und eine moderate Inflation in den kommenden Jahren einstellen würden. "Diese inverse Zinskurve ist eines der zuverlässigsten Anzeichen einer drohenden Rezession. Im März konnten wir dieses Phänomen nur für knapp eine Woche beobachten, was man vielleicht noch ignorieren konnte. Seit Mai allerdings ist die Kurve wieder invers und das ist ein so deutliches Zeichen, dass es eigentlich nicht mehr von der Hand zu weisen ist", warne Sadowski.



Hinzu kämen weitere Probleme für die US-Wirtschaft. Wie die US-Notenbank Federal Reserve bekannt gegeben habe, sei der Empire State Manufacturing Index im Mai so stark gefallen wie noch nie und auch andere Indices, die die Produktionsleistung messen würden, hätten im Mai geschwächelt. "Die Gründe dafür sind im Handelskrieg mit China zu suchen. Dieser soll die US-Wirtschaft eigentlich langfristig stärken, indem China-Importe teurer und damit unattraktiv für Verbraucher gemacht werden. Allerdings führt er im Moment eher zum Gegenteil: Wichtige Produktionsmittel, die aus China kommen werden teurer und etablierte, sorgfältig aufeinander abgestimmte Lieferketten kommen durcheinander", so der Experte. Das erschwere Unternehmen das Leben ungemein. Bislang hätten die negativen Effekte des Handelskriegs noch durch die positiven Auswirkungen der Trump’schen Steuerreform abgemildert werden können, doch darauf sollte man sich in Zukunft nicht verlassen. Sadowski sei sich sicher, dass die Zukunft für US-Unternehmen angesichts der schwachen globalen Wirtschaftslage, der gespannten Handelsbeziehungen und steigender Löhne in den USA nicht unbedingt rosige Zeiten bereithalte.



Auch die Verbraucher stünden der Zukunft skeptisch gegenüber. Ein Zeichen dafür sei der US-Immobilienmarkt. Dieser sei in den vergangenen Monaten weit weniger stark gewachsen als zuvor. Der vielbeachtete Branchenindex S&P CoreLogic Case-Shiller Index habe im April die geringste Wachstumsrate seit sieben Jahren gezeigt. Auch eine Aufstellung der Immobilienwerte der Webseite Zillows habe sinkende Preise für April und März gezeigt. "In den letzten fast 70 Jahren waren sinkende Immobilienpreise in den USA immer Vorboten einer Rezession, wie auch die Fed bereits betonte", erkläre Sadowski und komme zu guter Letzt auch auf das Verbrauchervertrauen zu sprechen. Noch gehe es den amerikanischen Konsumenten gut, allerdings würden sich erste Risse im Vertrauen darauf zeigen, dass es auch in Zukunft so weiter gehe.



Der Index des Conference Board sei mit 121,5 Punkten auf das niedrigste Level seit zwei Jahren gesunken. Und auch die Unternehmen seien nicht mehr so zuversichtlich wie im vergangenen Jahr. Im Mai hätten sie lediglich 75.000 neue Jobs geschaffen. Im Vergleich seien es in den vorherigen 12 Monaten im Schnitt 212.000 gewesen. "Erste Stimmen werden laut, dass man sich selbst in die Rezession manövriere", so der Experte. "Gehen die Verbraucher von einer künftig schwachen Wirtschaft aus, konsumieren sie weniger. Das wiederum lässt die Unternehmen ebenfalls von einer schwachen Wirtschaftslage ausgehen und es werden weniger Jobs geschaffen. Es bleibt zu hoffen, dass die US-Wirtschaft sich nicht in diesem Teufelskreis verliert, sondern sich auf ihre Stärken besinnt." (02.07.2019/ac/a/m)





Berlin (www.aktiencheck.de) - Angesichts des starken Aktienmarkts und guter US-Arbeitsmarktzahlen kann Donald Trump einer seiner Lieblingsbeschäftigungen nachgehen: Sich selbst auf die Schultern klopfen, so die Experten von LYNX Broker.Vor kurzem habe er getwittert: "Seit dem Wahltag 2016 sind Aktien um fast 50 Prozent gestiegen, Aktien haben 9,2 Trillionen Dollar an Wert gewonnen und mehr als 5.000.000 Jobs wurden geschaffen. Wenn unser Gegner gewonnen hätte, hätte es schlicht und ergreifend einen Marktcrash gegeben." Und tatsächlich sehe es so aus, als ob die US-Wirtschaft hervorragend dastünde. Der S&P 500 habe in diesem Monat ein Allzeithoch erkämpft und die Arbeitslosenquote liege auf dem niedrigsten Stand seit den späten 1990er Jahren. Doch Experten würden warnen: Am Horizont würden dunkle Wolken lauern.