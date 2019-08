Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das Wachstum in den USA im zweiten Quartal fiel mit 2,1% Jahresrate besser als erwartet aus, so die Analysten der Helaba.Der "Haushaltsdeal" zwischen Präsident und Kongress, der erhebliche Mehrausgaben 2020 und 2021 vorsehe, spreche für eine bessere Konjunktur in den kommenden Quartalen. Dem stehe aber eine neue Eskalation des Handelsstreits durch Präsident Trump gegenüber.Die FED habe den Anfang des Jahres begonnenen geldpolitischen Kurswechsel vollendet und Ende Juli den Leitzins um einen Viertel Prozentpunkt gesenkt. Die Analysten der Helaba rechnen im Basisszenario für 2019 noch mit zwei weiteren Zinsschritten nach unten. (16.08.2019/ac/a/m)