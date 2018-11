Dies sei übrigens der Moment gewesen, in dem man auf den Märkten so etwas wie Nervosität verspürt habe. Die volle Kontrolle der Republikaner hätte möglicherweise eine anhaltend harte Linie gegenüber China und einen Drang nach Infrastrukturinvestitionen bedeutet, wodurch wiederum mehr Investitionen in die USA und aus Asien herausgezogen worden wären.



"Ich sehe eher einen Status Quo in der US-Politik, der meiner Meinung nach aus Sicht des Marktes das beste Ergebnis ist. Der Status Quo der Fiskalpolitik reduziert die Chancen auf einen Anstieg der US-Renditen, was sowohl für die Aktien- als auch für die Anleihemärkte negativ gewesen wäre", beurteile der Experte.



Wenn die Renditen nicht steigen und der US-Dollar nicht mehr an Wert gewinnen würde, wären die Auswirkungen auf die Asset-Märkte in Asien vorteilhaft und würden an den US-Aktienmärkten positiv aufgenommen. "Bei den letzten 18 Wahlen, dem Zwölfmonatszeitraum nach einer US-Halbzeitwahl, lieferten die Märkte stark positive Ergebnisse", so Chandgothia.



Ein kritischer Teil dieser Gleichung für die Märkte in Asien werde Trumps eigene Einschätzung des Wahlergebnisses sein. "Wenn er der Meinung ist, dass ein Handelsabkommen mit China - im Rahmen einer umfassenden Strategie, China in Schach zu halten - seinem politischen Schicksal zugute kommen wird, sollte es Fortschritte bei der Lösung des Handelsstreits geben", schätze der Portfoliomanager ein. "Das Basisszenario bei Principal Portfolio Strategies ist die Ankündigung eines "Waffenstillstands" während des G20-Treffens mit Präsident Xi im November", erkläre er. Sollte dies geschehen, könnte dies an den asiatischen Märkten eine Rally auslösen, da die Bewertungen günstig seien. (29.11.2018/ac/a/m)







Des Moines (www.aktiencheck.de) - In Asien gab es während der Wahlnacht in den USA nicht viel Gerede, so Binay Chandgothia, Managing Director & Portfolio Manager, Principal Portfolio Strategies bei Principal Global Investors."Das lag vor allem daran, dass die Ergebnisse weitgehend den Erwartungen entsprachen - abgesehen von der kurzen Episode zu Beginn der Wahlen, als es schien, als würden die Republikaner die volle Kontrolle über den Kongress behalten", meine Binay Chandgothia.