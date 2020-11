London (www.aktiencheck.de) - Während die endgültigen Ergebnisse noch nicht feststehen, haben die Märkte bereits das Fehlen eines so genannten "Blue Sweep" eingepreist, da es unwahrscheinlich erscheint, dass die Demokraten die Kontrolle über den US-Senat übernehmen werden, so Oliver Blackbourn, Multi-Asset Portfolio Manager bei Janus Henderson Investors.Wie vor solchen Großereignissen üblich, habe es in vielen Märkten bereits Rotationen gegeben. Die Renditen der 10-jährigen US-Treasuries seien um 14 Basispunkte auf 0,76% gefallen, da die Märkte die Wahrscheinlichkeit von stark reflationären fiskalischen Impulsen ausgepreist hätten. Nach den jüngsten Verhandlungen sehe es so aus, dass ein republikanischer Senat sehr expansiven Staatsausgaben ablehnend gegenüberstehe. Die Märkte stünden dem Potenzial eines längerfristigen Wachstums skeptisch gegenüber, da die Realrenditen den größten Beitrag zu den Abwärtsbewegungen leisten würden.Die Aktienmärkte schienen weder mit expansiven fiskalischen Anreizen noch mit potenziellen regulatorischen und steuerlichen Änderungen zu rechnen. Während die S&P-500-Futures in einer Bandbreite von über 3% schwanken würden, seien die inländisch konzentrierten Russell-2000-Futures deutlich niedriger und die NASDAQ-100-Futures höher. Das liege daran, dass niedrigere reale Anleiherenditen sich positiv auf die Bewertungen der Disruptor-Aktien auswirken würden, die diesen Tech-Index dominieren würden. Die bisherigen Marktbewegungen würden darauf hindeuten, dass sich die Trends des letzten Jahrzehnts unter der neuen Regierung fortsetzen könnten, solange es nicht zu einer politischen Kursänderung komme. Allerdings sei der Ausgang dieser Geschichte nach wie vor offen. (04.11.2020/ac/a/m)