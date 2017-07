Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das US-Wirtschaftswachstum im Zeitraum von Januar bis März 2017 wurde von bisher annualisiert 1,2% marginal auf 1,4% nach oben revidiert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zwar sollte die US-Konjunkturdynamik im 2. und 3. Quartal jeweils auf rund 3% anziehen. Für das gesamte Kalenderjahr 2017 sollte aber das Plus lediglich 2,1% betragen, gefolgt von "nur" 2,4% in 2018. Der Euro habe sich zum US-Dollar bei gut 1,14 USD festsetzen können und perspektivisch würden die Analysten eine weitere Befestigung erwarten. (30.06.2017/ac/a/m)





