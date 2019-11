Wien (www.aktiencheck.de) - Nach den spanischen Parlamentswahlen vom Sonntag konnten die Sozialisten sowie die sehr weit links stehende Unidas Podemos eine vorläufige Übereinkunft erzielen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Nach den Entspannungssignalen aus Washington hätten sich Marktteilnehmer von der gestrigen Rede Trumps nun mehr Details im Hinblick auf ein etwaiges Phase-1-Abkommen erwartet, die Trump jedoch schuldig bliebe. Dagegen habe er sich einmal mehr auf die EU eingeschossen ("schreckliche Handelsbarrieren, schlimmer als China"). Das könne wie eine kalte Dusche für die EU gewertet werden, erwarte man sich doch den abermaligen Aufschub der Entscheidung über Strafzölle auf EU-Autos (die entsprechende Frist laufe morgen aus). Nichtsdestotrotz wären Strafzölle nach den letzten Signalen aus Washington eine Überraschung, eine abermalige Verschiebung der Entscheidung werde erwartet.Mit keiner weiteren Eskalation würden auch die befragten Investoren rechnen, die dem gestern veröffentlichten ZEW-Index (November) zu einem deutlicheren Anstieg als erwartet verholfen hätten. Die Investoren würden augenscheinlich darauf setzen, dass die konjunkturelle Talsohle bereits erreicht worden sei, weiterhin schwach ausfallende "harte" Wirtschaftsdaten würden somit lediglich einen Blick in den Rückspiegel darstellen. Dies gelte auch für die heutige EA-Industrieproduktion (September), für die der Konsens einen Rückgang erwarte. Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG seien etwas optimistischer, so oder so sei die Industrieproduktion im gesamten Q3 aber deutlich zurückgegangen. (13.11.2019/ac/a/m)