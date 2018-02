Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise erholen sich nach drei Verlusttagen am Morgen etwas, so die Analysten der Commerzbank.Ob dieser heute Nachmittag vom US-Energieministerium bestätigt werde, dürfe allerdings bezweifelt werden. Denn die Rohölverarbeitung in den USA falle derzeit, während die US-Rohölproduktion weiter zulege. Das würden auch die gestern von der US-Energiebehörde EIA veröffentlichten neuen Prognosen belegen. Demnach solle die US-Rohölproduktion in diesem Jahr auf durchschnittlich 10,6 Mio. Barrel pro Tag steigen. Die bisherige Schätzung habe bei 10,3 Mio. Barrel pro Tag gelegen. Der Produktionsanstieg solle 1,3 Mio. Barrel pro Tag betragen. Auch das seien 300 Tsd. Barrel pro Tag mehr als die bisherige Prognose. Das Produktionsniveau von 11 Mio. Barrel pro Tag solle nun schon im 4. Quartal 2018 erreicht werden und damit ein Jahr früher als bislang erwartet.Das Ölpreisniveau sei zu hoch, um den Ölmarkt im Gleichgewicht zu halten, sofern die OPEC nicht freiwillig auf Marktanteile verzichte. Die EIA erwarte außerdem, dass die USA bis 2022 und damit erstmals seit fast 70 Jahren zum Netto-Energieexporteur würden. Sie nenne den starken Produktionsanstieg bei Schieferöl und Schiefergas als einen wichtigen Grund. Hinzu komme die nachfragedämpfende Wirkung durch eine verbesserte Energieeffizienz. Dies spreche für gedämpfte Energiepreise in den nächsten Jahren. (07.02.2018/ac/a/m)