Seit 1979 habe das National Bureau of Economic Research (NBERI) in den USA vier Rezessionen festgestellt. Im Durchschnitt habe das ISM Manufacturing in diesem Zeitraum bei 42 gelegen, während ISM Non-Manufacturing mit 46 etwas höher ausgefallen sei. Ein Jahr vor dem offiziellen Beginn der Rezession hätten diese Zahlen bei 49 bzw. 53 gelegen. Die aktuellen Zahlen lägen bei 47,8 und 52,6, also weit entfernt vom Rezessionsniveau. Sie würden jedoch den 12 Monate vorauslaufenden Zahlen entsprechen, was die Markterwartungen eher bestätigen würde.



Allerdings sei die Situation bei anderen wichtigen Konjunkturindikatoren sehr unterschiedlich. Während der Rezession habe das Verbrauchervertrauen der University of Michigan im Durchschnitt bei 70 und ein Jahr vor der offiziellen Rezession bei 84 gelegen. Wir sind aktuell bei 93,2, so die Experten von Unigestion. Ähnliches gelte für den Einzelhandel und das verfügbare Einkommen der Haushalte, die sich weit entfernt von Rezessionsdurchschnitten oder einjährigen Forward-Messwerten befinden würden.



Die Schlüsselkomponente des US-BIP sei die Beschäftigung, die weiterhin solide sei, wie die hohen Beschäftigungszahlen im September zeigen würden. Während der Rezession seien die Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft negativ (durchschnittlich -225.000 seit 1979) und ein Jahr vor der Rezession 88.000. Letzte Woche habe diese Zahl 136.000 betragen und der Durchschnitt der letzten zwölf Monate sei 170.000 gewesen. Daher sei es für die Experten schwierig, der Markterwartung über die hohe Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den USA zuzustimmen.



Diese Ansicht wird von unserem US Nowcaster bestätigt, der die US-Wirtschaft in Echtzeit verfolgt, mit Hilfe eines breiten Spektrums von Daten über die Teilkomponenten des BIP hinweg: Wohnungsbau, Verbrauch langlebiger Güter, Produktionserwartungen, kurzfristiger Konsum, Beschäftigung, Finanzierungsbedingungen und Investitionen, so die Experten von Unigestion. Gegenwärtig würden sich alle Komponenten, mit Ausnahme des Konsums von Gebrauchsgütern, im positiven Bereich befinden. In der Vergangenheit seien diese Komponenten ein Jahr vor der Rezession negativ gewesen.



Was die Makrorisiken angehe, gebe es heute nur wenige Elemente, die auf eine starke Verschlechterung der US-Wirtschaft hinweisen würden. Auch die FED sei dieser Ansicht, wie aus ihren Wirtschaftsprognosen für die kommenden Jahre hervorgehe, die zeigen würden, dass das US-BIP nahe seinem Potenzial liege.



Risiko sei mehrdimensional, die Experten würden daher neben den Makrorisiken auch die Marktstimmung und -bewertungen überwachen, die kurz- und mittelfristig die Rendite von Vermögenswerten beeinflussen könnten. Betrachte man diese beiden Dimensionen, so sei das Gesamtbild uneinheitlicher. Auf der Seite der Marktstimmung sei das Vertrauen durch negative Nachrichten über die Amtsenthebung und die ungelösten Situationen um den Handelskrieg und den Brexit beeinträchtigt worden. Dies habe die jüngste Risikoaversion ausgelöst und werde die Märkte weiterhin belasten. Das Worst-case-Szenario sei eine durch einen Teufelskreis getriebene Finanzpanik, die alle Investitionsentscheidungen von Unternehmen und privaten Haushalten auf Eis legen würde.



Die Experten würden jedoch glauben, dass Überraschungen mehr auf der positiven als auf der negativen Seite liegen könnten. Die Positionierung zugunsten von Risikoaktiva sei gering und die Nachfrage nach Hedging-Instrumenten hoch. Folglich könnte jede Rally im Aktien- und Credit-Bereich eine Auflösung der Absicherungen bewirken und dazu führen, dass manche Aktienindices frühere Höchststände testen würden. Dies sei nicht das zentrale Szenario der Experten, aber die Chancen dafür lägen weit über den Markterwartungen.



Schließlich würden die Experten im Gegensatz zu 2001 oder 2008 keine Blase bei der Preisgestaltung von risikoreichen Anlagen sehen. Der Carry durch Aktien- und Credit Spreads bleibe attraktiv und stehe nicht im Widerspruch zu den Fundamentaldaten, wie das anhaltende Ertragswachstum der letzten Jahre zeige.



Nach 10 Jahren positiven Wirtschaftswachstums in den USA wette man gerne auf das Ende dieses Zyklus. Die Entwicklung von Big Data und systematischen Signalen sollten dem Anleger jedoch helfen, Fakten objektiver ins richtige Licht zu rücken und folglich Überschreitungen der Märkte zu nutzen. Roboter würden sagen: Keine Rezession am Horizont. Lasst uns auf sie hören und aufhören zu jammern, so die Experten von Unigestion. Deshalb würden die Experten ihre wachstumsorientierte Vermögensausrichtung in ihrer dynamischen Asset-Allokation beibehalten. (08.10.2019/ac/a/m)





