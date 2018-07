Unter Marktexperten herrsche daher die Meinung, dass ein Ausbruch über oder unter die Grenzen dieses Kanals weitere Bewegungen in die gleiche Richtung nach sich ziehen dürfte. "Bei einem neuen Jahreshoch werden mit hoher Wahrscheinlichkeit die Bullen das Ruder an sich reißen und für eine neue Rally sorgen. Umgekehrt übernehmen die Bären bei einem Absturz unterhalb des aktuellen Jahrestiefs", so der Experte.



Insbesondere die internationalen Handelsbeziehungen würden es Anlegern und Marktexperten im Moment schwer machen, sich für eine Seite zu entscheiden. "Die Unsicherheit darüber, ob sich die aktuellen Spannungen zwischen China und den USA in einen großen, internationalen Handelskrieg ausweiten könnten, ist an den Märkten deutlich spürbar. Das führt dazu, dass Investoren auch auf kleine negative Meldungen sensibel reagieren und Positionen schneller verkaufen. Die Zeiten, in denen man sich auf die USA als Handelspartner verlassen konnte ohne Überraschungen fürchten zu müssen, sind leider vorbei", betone Sadowski.



Auch die EU sehe sich nach neuen Verbündeten für wirtschaftliche Beziehungen um. So sei gerade das Handelsabkommen JEFTA abgeschlossen worden, das den Handel zwischen EU und Japan in fast allen Bereichen von der Belastung durch Zölle befreie. "JEFTA ist eigentlich keine neue Erfindung, sondern es wurde bereits seit Jahren daran gearbeitet. Bislang gab es jedoch einige Streitpunkte, über die man sich nicht einigen konnte. Dass es mit der Unterschrift nun angesichts des drohenden Handelskriegs doch ganz schnell ging zeigt, dass man weltweit darauf bedacht ist, sich von den USA unabhängig zu machen. Auch die Annäherungsversuche aus China deuten in diese Richtung", erkläre der Experte.



Heiß erwartet worden sei in den vergangenen Tagen auch das Treffen zwischen den Präsidenten Trump und Putin in Helsinki. Während erster vor dem Treffen noch eine volle Breitseite über Twitter abgefeuert habe und China, die EU und Russland als "Gegner" der USA bezeichnet habe und behauptet habe, Deutschland wäre durch die Gaspipeline in der Hand der Russen, habe er auf der Pressekonferenz im Anschluss an das Treffen, deutlich versöhnlichere Töne angeschlagen und lediglich von "Konkurrenz" zwischen beiden Ländern auf dem Energiemarkt gesprochen. Die Welt wolle doch schließlich, dass sich die zwei Atom-Supermächte verstünden. "Tatsächlich ist es eher unwahrscheinlich, dass es Trump bei seinem Besuch um Forderungen in seinem Handelskreuzzug ging. Dafür sind die Handelsbeziehungen zwischen beiden Ländern schlicht zu unbedeutend. Die Konkurrenzsituation auf dem Energiemarkt und im Bereich der Waffenproduktion dürften hingegen durchaus Thema zwischen den Staatschefs gewesen sein", resümiere Sadowski.



Die US-Märkte hätten auf das Treffen angesichts des Mangels an konkreten Ergebnissen völlig unbeeindruckt reagiert. "Das Thema könnte jedoch noch nicht ausgestanden sein, denn der amerikanische Präsident bekommt gerade massiven Gegenwind aus dem eigenen Land. Die Tatsache, dass er öffentlich auf einer Pressekonferenz zugibt, dass er in Bezug auf die mutmaßliche Einmischung Russlands in den US-Wahlkampf den Versicherungen Putins mehr glaubt, als den Beweisen seiner eigenen Geheimdienste sehen viele als Verrat am eigenen Land an. Die nächsten Tage werden jetzt zeigen, ob die Affäre wieder an ihm abperlt oder ob er diesmal seine Position nachhaltig geschwächt hat. Letzteres dürfte den US-Märkten nicht unbedingt den benötigten Aufwind verschaffen, um aus dem Kanal nach oben auszubrechen. Ob es den entscheidenden Impuls nach unten gibt ist allerdings ebenfalls sehr fraglich. Hier wird die weitere Entwicklung des Handelskonflikts deutlich mehr Einfluss haben. Das Treffen der beiden Staatsoberhäupter wird jedenfalls nicht das Zünglein an der Waage sein, das den Ausschlag Richtung Bulle oder Bär geben wird", fasse Sadowski zusammen. (18.07.2018/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - In den vergangenen Monaten haben die Bullen und die Bären sich an den amerikanischen Märkten einen Wettkampf um die Vorherrschaft geliefert, so die Experten von LYNX Broker.Mal hätten sich die Optimisten mit steigenden Kursen durchsetzen können, mal seien die Pessimisten im Vorteil gewesen. Welche Seite sich in diesem auf und ab durchsetzen werde, bleibe abzuwarten. Marktexperten würden jedoch davon ausgehen, dass sich der Kampf in den nächsten Wochen entscheiden könnte."Bislang gibt es keine klaren Zeichen nach oben oder nach unten. Für bullische Zukunftsaussichten sprechen Faktoren wie die positiven Wirtschaftsdaten der USA, steigende Einkommen und die spürbaren Erleichterungen aus Trumps Steuerpaket. Für die Seite der Bären sprechen vor allem die Sorgen um einen weltweiten Handelskrieg, das langsame Ende des Quantitative Easing und die Tatsache, dass die Gewinne der Indices in diesem Jahr auf einigen großen Firmen beruhen und nicht auf der breiten Masse der US-Unternehmen", erläutere Sascha Sadowski die Situation. Durch das ständige Tauziehen zwischen beiden Kräften habe sich ein Kanal zwischen dem Jahreshoch und dem Jahrestief entwickelt, in dem die Kurse sich auf und ab bewegen würden.