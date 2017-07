Einschätzung

Strong Outperformer



Kursziele Kursziel 12M: 1,25 EUR



Kurschance: 185%



Kursziel 24M: 2,50 EUR



Kurschance: 469% Stammdaten ISIN: CA54569L1031



WKN: A2DSAH



Ticker: 2LG



CSE: LOTO Kursdaten Kurs: 0,439 EUR



52W Hoch: 0,629 EUR



52W Tief: 0,298 EUR Aktienstruktur Aktienanzahl: 62,15 Mio.



Market Cap (€): 27,23 Mio. Chance / Risiko Interessenkonflikte Es liegen Interessenkon-flikte nach §34 WpHG vor. Bitte lesen Sie dazu unseren Disclaimer. Executive Summary 29.06.2017

US-Listing in wenigen Tagen - Kursrallye voraus

Die beste Lotto-Aktie nach 385% mit Lotto24 und 21.157% mit Bet-at-Home

Das US-Listing unserer Lotto-Aktienempfehlung LottoGopher Holdings Inc. (ISIN CA54569L1031 / WKN A2DSAH, Ticker: 2LG, CSE: LOTO) soll in wenigen Tagen erfolgen. Unternehmenskreisen zufolge startet dann eine riesige Investorenmarketing-Kampagne in den Vereinigten Staaten. Die erste legale Online-Lotto-Plattform Kaliforniens dürfte in den USA eine riesige Erfolgsgeschichte werden. Wir erwarten daher in den kommenden Tagen eine Kursrallye bei unserem Lotto-Hotstock Lottogolpher. Deutschen Anlegern bietet sich dabei ein geldwerter Zeitvorteil, weil die US-Amerikaner erst mit dem in Kürze erwarteten US-Listing ins Marktgeschehen eingreifen können. Mutigen und risikobereiten Investoren winkt jetzt eine Kurschance von bis zu 469% mit den Lotto-Aktien von LottoGopher Inc.



Ihre Investmentchance nach 385% mit Lotto24 und 21.157% mit Bet-at-Home

Nach 385% Kursgewinn mit den Aktien der Lotto24 AG und 21.157% Wertzuwachs mit den Aktien der Bet-at-Home AG können Sie heute von Beginn an dabei sein, wenn die nächste Lotto-Kursrakete an der Börse abhebt. Mit Lotto-Aktien konnten weitsichtige Investoren in den vergangenen Jahren ein Vermögen machen. Die Lotto-Aktien der Lotto24 AG stiegen in den vergangenen Jahren um 385% von 2,154 EUR auf in der Spitze 10,45 EUR. Aus 10.000 EUR wurde innerhalb weniger Jahre ein stattlicher Betrag von 48.514 EUR. Die Aktien des Online-Wettanbieters Bet-at-Home explodierten in wenigen Jahren um unglaubliche 21.157% von 0,70 EUR auf in der Spitze 148,80 EUR. Aus einem Investment von 10.000 EUR wurde ein Millionenvermögen von 2.125.714 EUR. Weitsichtige Investoren wurden für ihr frühes Investment mit einem Millionengewinn belohnt. Der Lottogewinn für visionäre Investoren. Verpassen Sie diese einzigartige Investmentchance nicht wieder.



Die digitale Lotto-Revolution startet in den USA durch

Das lange Warten hat ein Ende. Bis heute müssen die US-amerikanischen Lottospieler kilometerweite Wege, lange Wartezeiten und große Mühen auf sich nehmen, um ein Lotto-Ticket zu ergattern, wenn gerade mal wieder ein großer Jackpot in einer der drei großen Lotterien Powerball, Mega Millions oder Superlotto Plus zu knacken ist . Auch eine Kreditkartenzahlung des Lottoscheins ist in der Regel nicht möglich - das Lotto-Ticket muss in bar erworben werden. Unser Lotto-Aktientip LottoGopher Holdings Inc. hat jetzt den ersten legalen Weg geschaffen, das heiß ersehnte Lotto-Ticket online zu erwerben. Die Mühsal langer Anfahrtswege und Warteschlangen ist damit endlich vorbei. Die Lotto-Community von LottoGopher ist die einzige legale Online-Lotto-Plattform in den USA. Die Lottoscheine kosten das gleich wie in den Annahmestellen in Tankstellen und Tabakläden. Gegen einen kleinen Mitgliedsbeitrag entledigen sich die Lottospieler mit mehr Geld und weniger Zeit der Beschwerlichkeiten des Lottospielens in der Old Economy. LottoGopher ist zunächst im bevölkerungsreichste US-Bundesstaat Kalifornien gestartet - soll aber schon bald in 22 weiteren US-Bundesstaaten ausgerollt werden.



Europas führende Lotto-Community Lottoland erwirbt 20% Anteil

Die erfolgreichste Lotto-Plattform Europas Lottoland hat sich einen Aktienanteil von 20% an unserer Lotto-Aktienempfehlung LottoGopher Inc. gesichert und steht dem rasant wachsenden Start-up mit all seinem Know-how und seiner ganzen Erfahrung helfend zur Seite. Der strategische Partner Lottoland wurde erst im Jahr 2013 gegründet und erzielt nach vier fulminanten Wachstumsjahren bereits jährliche Umsatzerlöse von 300 Mio. EUR. Das jährliche Umsatzwachstum von Lottoland betrug in den Jahren 2012 bis 2015 unglaubliche 820%. 5,5 Mio. Kunden vertrauen bereits auf die innovative Online-Lotto-Plattform von Lottoland.



41 Mio. USD Umsatz und 24 Mio. USD operativer Gewinn in 2019

Das erfahrende Top-Management erwartet im laufenden Jahr 2017 Umsatzerlöse von rund 6 Millionen USD. Für das kommende Jahr 2018 rechnen die erfolgreichen Manager mit einem Umsatzsprung von 300% auf rund 24 Mio. USD. Im Jahr 2019 sollen die Umsätze unseres Lotto-Hotstocks um 70% auf etwa 41 Mio. USD in die Höhe schnellen. Schon im kommenden Jahr 2018 wollen die Erfolgsmanager unserer Lotto-Aktienempfehlung den Break Even erreichen und einen operativen Gewinn (EBITDA) von 9 Mio. USD erzielen. Im Jahr 2019 soll das operative Ergebnis (EBITDA) auf 25 Mio. USD hochschnellen. Die Zahl der LottoGopher-Mitglieder soll von geschätzten 100.000 im Jahr 2017 auf etwa 580.000 im Jahr 2019 in die Höhe schießen. Im Vergleich zum explosiven Wachstum vom strategischen Partner Lottoland könnten sich diese Prognosen noch als konservativ erweisen. Lottoland erzielte in den vier Jahren von 2012 bis 2015 ein jährliches Umsatzwachstum von durchschnittlich 820% und kommt inzwischen auf Jahresumsätze von über 300 Mio. EUR. Wir erwarten daher in den kommenden Jahren ein rasantes Umsatz- und Ergebniswachstum für unsere Lotto-Aktienempfehlung LottoGopher Holdings Inc.



Erfolgreicher Verkauf für 680 Mio. USD

Wer an der Börse erfolgreich sein will, der sollte in Aktien investieren deren Geschicke von Erfolgsmanagern geleitet werden. Die Macher unserer Lotto-Aktienempfehlung verfügen über eine exzellente Erfolgsbilanz. Berater und strategischer Aktionär Ted Dhanik ist ein erfolgreicher Online-Unternehmer wie er im Buche steht. Erfolgsunternehmer Ted Dhanik zählte zu dem Gründungsteam von MySpace.com und war dort für das Online-Marketing zuständig bis zur Übernahme durch Newscorp. für gewaltige 680 Mio. USD.



Bahnbrechende News voraus - Riesendeals in Kürze

Wir rechnen in Kürze mit weiteren bahnbrechenden Deals für unsere Lotto-Aktienempfehlung. Als erstes Unternehmen ist es unserem Lotto-Hotstock gelungen eine Lizenz für den legalen Online-Verkauf von Lotto-Tickets in dem US-Bundesstaat Kalifornien zu erhalten. 22 weitere US-Bundesstaaten sollen bald folgen. Die in den kommenden Monaten sukzessive erwartete Liberalisierung des Online-Lotto-Vertriebs in den USA dürfte für reichlich positiven News-flow für unseren Lotto-Aktientip sorgen. 8 Mio. USD Cash schlummern in den prall gefüllten Unternehmenskassen unseres Lotto-Aktientips LottoGopher Holdings Inc. Die reichlich vorhandenen Finanzmittel dürften in Kürze für weitere spektakuläre Deals in die Hand genommen werden, um das rasante Unternehmenswachstum unseres Lotto-Aktienfavoriten weiter zu beschleunigen.



Strong Outperformer - Kursziel 24M 2,50 EUR - 469% Kurschance

US-Listing in wenigen Tagen - Kursrallye voraus

Die beste Lotto-Aktie nach 385% mit Lotto24 und 21.157% mit Bet-at-Home

Wertzuwachs von 0,70 EUR auf 148,80 EUR - Aus 10.000 EUR wurden 2.125.714 EUR

Verpassen Sie diese einzigartige Investmentchance nicht wieder

Das lange Warten hat ein Ende

Die digitale Lotto-Revolution startet in den USA durch

Europas führende Lotto-Community Lottoland erwirbt 20% Anteil

820% Umsatzwachstum von 2012 bis 2015 - 300 Mio. EUR Jahresumsatz

Rasantes Wachstum voraus

41 Mio. USD Umsatz und 24 Mio. USD operativer Gewinn in 2019

Top-Management mit exzellentem Track Record

Erfolgreicher Verkauf für USD 680 Mio.

Strategische Marketing Deals mit Stanley Cup-Sieger und Hollywood-Größe

Rasantes Wachstum voraus

Für einen riesigen Satz auf der Marken-Bekanntheits-Skala dürfte der Deal mit Hollywood-Promi Scott Disick sorgen. Der Frauenschwarm hat kolossale 20 Millionen Follower bei Instagram und mehr als 2,3 Millionen Freunde auf Facebook. Der Super-Promi war 2015 die meistgesuchte männliche Berühmtheit beim Internetportal Yahoo. Scott Disick schwärmt in einem aktuellen Werbespot von dem n Online-Lotto-Portal LottoGopher und weckt in dem Video die Begierden der Glücksspieler. Der smarte US-Star trägt in dem professionellen Werbevideo seinen ganzen Reichtum samt Millionenvilla und Fuhrpark aus Luxuskarossen zur Schau. Das LottoGopher-Werbevideo wurde in wenigen Tagen über 700.000 mal angeklickt und dürfte bei unserer Lotto-Aktienempfehlung die Kassen klingeln lassen. Zusätzlichen Rückenwind dürfte der laufenden Werbekampagne der aktuelle Lotto-Jackpot von 435 Mio. USD geben. Das Lottofieber grassiert wieder in den USA und unser Lotto-Aktientip LottoGopher dürfte zu den großen Gewinnern dieses Lotto-Booms zählen.



Link zum LottoGopher-Video mit Frauenschwarm und Super-Promi Scott Disick:



https://www.instagram.com/p/BU-K3qXBk7-/?taken-by=letthelordbewithyou&hl=de



Weitere spektakuläre Werbedeals dürften in Kürze folgen. Marketingprofi Ted Dhanik weiß wie man als First Mover eine Marke etabliert. Das Internetportal MySpace.com konnte dank der Marketingstrategie des Erfolgsunternehmers für 680 Mio. USD verkauft werden.



Unsere Lotto-Aktienempfehlung LottoGopher Holdings Inc. setzt auf rasantes Wachstum durch aggressives Marketing. 8 Millionen USD Cash schlummern in den Unternehmenskassen, um LottoGopher als die Online-Plattform zum Lotto spielen in den Köpfen der Glücksspieler zu verankern. Wir erwarten daher in den kommenden Tagen weitere bahnbrechende News unseres Lotto-Aktientips LottoGopher Holdings Inc. (ISIN CA54569L1031 / WKN A2DSAH, Ticker: 2LG, CSE: LOTO).









Bahnbrechende News voraus

Riesendeals in Kürze



Wir rechnen in Kürze mit weiteren bahnbrechenden Deals für unsere Lotto-Aktienempfehlung LottoGopher Holdings Inc. (ISIN CA54569L1031 / WKN A2DSAH, Ticker: 2LG, CSE: LOTO). Als erstes Unternehmen ist es unserem Lotto-Hotstock gelungen eine Lizenz für den legalen Online-Verkauf von Lotto-Tickets in dem US-Bundesstaat Kalifornien zu erhalten. 22 weitere US-Bundesstaaten sollen bald folgen. Die in den kommenden Monaten sukzessive erwartete Liberalisierung des Online-Lotto-Vertriebs in den USA dürfte für reichlich positiven News-flow für unseren Lotto-Aktientip sorgen.



8 Mio. USD Cash schlummern in den prall gefüllten Unternehmenskassen unseres Lotto-Aktientips LottoGopher Holdings Inc. Die reichlich vorhandenen Finanzmittel dürften in Kürze für weitere spektakuläre Deals in die Hand genommen werden, um das rasante Unternehmenswachstum unseres Lotto-Aktienfavoriten weiter zu beschleunigen.



Die spektakulären Werbedeals mit dem Stanley Cup-Sieger Anaheim Ducks und dem Hollywood-Promi Scott Disick dürften erst der Anfang der Werbeoffensive unseres Lotto-Hotstocks gewesen sein. Weitere Riesendeals dürfte in Kürze folgen und unserem Lotto-Aktientip zusätzlichen Auftrieb verleihen.



Marketingprofi Ted Dhanik weiß wie man als First Mover eine Marke etabliert. Das Internetportal MySpace.com konnte dank der Marketingstrategie des Erfolgsunternehmers für 680 Mio. USD verkauft werden. Der Erfolgsunternehmer dürfte in Kürze mit strategischen Vertriebspartnerschaften und Kooperationen für Furore sorgen.



Zusätzliche Wachstumsdynamik erwarten sich die Erfolgsunternehmer unseres Lotto-Aktientips von den in Kürze startenden LottoGopher-Apps für den Apple App Store und Google Play für die Android-Smartphones. Sind die Apps erst einmal am Start lässt sich der Online-Vertrieb für die einzige legale Online-Lotto-Plattform in den USA erfolgreich skalieren.



Mit einer Marktkapitalisierung von nur 27,23 Mio. EUR dürfte unsere Lotto-Aktienempfehlung zudem schon bald zu einem spannenden Übernahmekandidaten heranwachsen. Wir wären nicht überrascht, wenn neben der führenden Europäischen Lotto-Community Lottoland schon bald weitere strategische Investoren an Bord unseres Lotto-Aktientips LottoGopher Holdings Inc. (ISIN CA54569L1031 / WKN A2DSAH, Ticker: 2LG, CSE: LOTO) kommen würden.









Strong Outperformer - Kursziel 24M: 2,50 EUR - 469% Aktienchance

Der Lottogewinn für Ihr Deport - Die beste Lotto-Aktienempfehlug 2017



Das US-Listing unserer Lotto-Aktienempfehlung LottoGopher Holdings Inc. (ISIN CA54569L1031 / WKN A2DSAH, Ticker: 2LG, CSE: LOTO) soll in wenigen Tagen erfolgen. Unternehmenskreisen zufolge startet dann eine riesige Investorenmarketing-Kampagne in den Vereinigten Staaten. Die erste legale Online-Lotto-Plattform Kaliforniens dürfte in den USA eine riesige Erfolgsgeschichte werden. Wir erwarten daher in den kommenden Tagen eine Kursrallye bei unserem Lotto-Hotstock Lottogolpher. Deutschen Anlegern bietet sich dabei ein geldwerter Zeitvorteil, weil die US-Amerikaner erst mit dem in Kürze erwarteten US-Listing ins Marktgeschehen eingreifen können. Mutigen und risikobereiten Investoren winkt jetzt eine Kurschance von bis zu 469% mit den Lotto-Aktien von LottoGopher Inc.



Nach 385% Kursgewinn mit den Aktien der Lotto24 AG und 21.157% Wertzuwachs mit den Aktien der Bet-at-Home AG können Sie heute von Beginn an dabei sein, wenn die nächste Lotto-Kursrakete an der Börse abhebt. Mit Lotto-Aktien konnten weitsichtige Investoren in den vergangenen Jahren ein Vermögen machen. Die Lotto-Aktien der Lotto24 AG stiegen in den vergangenen Jahren um 385% von 2,154 EUR auf in der Spitze 10,45 EUR. Aus 10.000 EUR wurde innerhalb weniger Jahre ein stattlicher Betrag von 48.514 EUR. Die Aktien des Online-Wettanbieters Bet-at-Home explodierten in wenigen Jahren um unglaubliche 21.157% von 0,70 EUR auf in der Spitze 148,80 EUR. Aus einem Investment von 10.000 EUR wurde ein Millionenvermögen von 2.125.714 EUR. Weitsichtige Investoren wurden für ihr frühes Investment mit einem Millionengewinn belohnt. Der Lottogewinn für visionäre Investoren. Verpassen Sie diese einzigartige Investmentchance nicht wieder.



Das lange Warten hat ein Ende. Bis heute müssen die US-amerikanischen Lottospieler kilometerweite Wege, lange Wartezeiten und große Mühen auf sich nehmen, um ein Lotto-Ticket zu ergattern, wenn gerade mal wieder ein großer Jackpot in einer der drei großen Lotterien Powerball, Mega Millions oder Superlotto Plus zu knacken ist . Auch eine Kreditkartenzahlung des Lottoscheins ist in der Regel nicht möglich - das Lotto-Ticket muss in bar erworben werden. Unser Lotto-Aktientip LottoGopher Holdings Inc. hat jetzt den ersten legalen Weg geschaffen, das heiß ersehnte Lotto-Ticket online zu erwerben. Die Mühsal langer Anfahrtswege und Warteschlangen ist damit endlich vorbei. Die Lotto-Community von LottoGopher ist die einzige legale Online-Lotto-Plattform in den USA. Die Lottoscheine kosten das gleich wie in den Annahmestellen in Tankstellen und Tabakläden. Gegen einen kleinen Mitgliedsbeitrag entledigen sich die Lottospieler mit mehr Geld und weniger Zeit der Beschwerlichkeiten des Lottospielens in der Old Economy. LottoGopher ist zunächst im bevölkerungsreichste US-Bundesstaat Kalifornien gestartet - soll aber schon bald in 22 weiteren US-Bundesstaaten ausgerollt werden.



Die erfolgreichste Lotto-Plattform Europas Lottoland hat sich einen Aktienanteil von 20% an unserer Lotto-Aktienempfehlung LottoGopher Inc. gesichert und steht dem rasant wachsenden Start-up mit all seinem Know-how und seiner ganzen Erfahrung helfend zur Seite. Der strategische Partner Lottoland wurde erst im Jahr 2013 gegründet und erzielt nach vier fulminanten Wachstumsjahren bereits jährliche Umsatzerlöse von 300 Mio. EUR. Das jährliche Umsatzwachstum von Lottoland betrug in den Jahren 2012 bis 2015 unglaubliche 820%. 5,5 Mio. Kunden vertrauen bereits auf die innovative Online-Lotto-Plattform von Lottoland.



Das erfahrende Top-Management erwartet im laufenden Jahr 2017 Umsatzerlöse von rund 6 Millionen USD. Für das kommende Jahr 2018 rechnen die erfolgreichen Manager mit einem Umsatzsprung von 300% auf rund 24 Mio. USD. Im Jahr 2019 sollen die Umsätze unseres Lotto-Hotstocks um 70% auf etwa 41 Mio. USD in die Höhe schnellen. Schon im kommenden Jahr 2018 wollen die Erfolgsmanager unserer Lotto-Aktienempfehlung den Break Even erreichen und einen operativen Gewinn (EBITDA) von 9 Mio. USD erzielen. Im Jahr 2019 soll das operative Ergebnis (EBITDA) auf 25 Mio. USD hochschnellen. Die Zahl der LottoGopher-Mitglieder soll von geschätzten 100.000 im Jahr 2017 auf etwa 580.000 im Jahr 2019 in die Höhe schießen. Im Vergleich zum explosiven Wachstum vom strategischen Partner Lottoland könnten sich diese Prognosen noch als konservativ erweisen. Lottoland erzielte in den vier Jahren von 2012 bis 2015 ein jährliches Umsatzwachstum von durchschnittlich 820% und kommt inzwischen auf Jahresumsätze von über 300 Mio. EUR. Wir erwarten daher in den kommenden Jahren ein rasantes Umsatz- und Ergebniswachstum für unsere Lotto-Aktienempfehlung LottoGopher Holdings Inc.



Wer an der Börse erfolgreich sein will, der sollte in Aktien investieren deren Geschicke von Erfolgsmanagern geleitet werden. Die Macher unserer Lotto-Aktienempfehlung verfügen über eine exzellente Erfolgsbilanz. Berater und strategischer Aktionär Ted Dhanik ist ein erfolgreicher Online-Unternehmer wie er im Buche steht. Erfolgsunternehmer Ted Dhanik zählte zu dem Gründungsteam von MySpace.com und war dort für das Online-Marketing zuständig bis zur Übernahme durch Newscorp. für gewaltige 680 Mio. USD.



Wir rechnen in Kürze mit weiteren bahnbrechenden Deals für unsere Lotto-Aktienempfehlung. Als erstes Unternehmen ist es unserem Lotto-Hotstock gelungen eine Lizenz für den legalen Online-Verkauf von Lotto-Tickets in dem US-Bundesstaat Kalifornien zu erhalten. 22 weitere US-Bundesstaaten sollen bald folgen. Die in den kommenden Monaten sukzessive erwartete Liberalisierung des Online-Lotto-Vertriebs in den USA dürfte für reichlich positiven News-flow für unseren Lotto-Aktientip sorgen. 8 Mio. USD Cash schlummern in den prall gefüllten Unternehmenskassen unseres Lotto-Aktientips LottoGopher Holdings Inc. Die reichlich vorhandenen Finanzmittel dürften in Kürze für weitere spektakuläre Deals in die Hand genommen werden, um das rasante Unternehmenswachstum unseres Lotto-Aktienfavoriten weiter zu beschleunigen.



Wir bekräftigen daher unsere Einschätzung "Strong Outperformer" für unsere Lotto-Aktienempfehlung LottoGopher Holdings Inc. Das Kursziel auf Sicht von 12 Monaten von 1,25 EUR für unseren Lotto-Aktientip bestätigen wir. Das entspricht einer Aktienchance von 185% für mutige und risikobereite Investoren mit unserem Lotto-Hotstock. Auf Sicht von 24 Monaten halten wir ein Kursziel von 2,50 EUR für die Aktien unseres Lotto-Aktientips für realistisch. Das entspricht einer Aktienchance von 469% mit unserem Lotto-Aktienfavoriten.





Aktienstruktur





Ausführliche Informationen zu LottoGopher Holdings Inc.

Ausführliche Informationen zu LottoGopher Holdings Inc. (ISIN CA54569L1031 / WKN A2DSAH, Ticker: 2LG, CSE Symbol: LOTO) erhalten Sie auf der Unternehmens-Website:



http://lottogopher.com





Risiken

Wie jedes Investment in Unternehmen unterliegt auch das Investment in LottoGopher Holdings Inc. dem Totalverlust-Risiko.



Das Start-Up LottoGopher Holdings Inc. befindet sich noch in einem sehr frühen Unternehmensstadium und generiert derzeit noch geringe Umsätze. Scheitert das Management mit seinem Businessplan, dann droht schlimmstenfalls der Totalverlust für die Aktionäre der LottoGopher Holdings Inc.



Die Aktien von LottoGopher Holdings Inc. sind in der höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet. Den großen Chancen stehen daher auch erhebliche Risiken gegenüber. Wer in börsennotierte Start-ups investiert, der sollte für den schlimmsten Fall auch mit einem möglichen Totalverlust rechnen.



Börse ist keine Einbahnstraße. Das Investment in Aktien der LottoGopher Holdings Inc. unterliegt wie jedes andere Aktieninvestment auch dem Kursänderungsrisiko. Investoren in Aktien der LottoGopher Holdings Inc. müssen daher jederzeit damit rechnen, dass es zu starken Kursschwankungen und mithin auch zu starken Kursabschlägen kommen kann. Starken Kurssteigerungen können starke Kursverluste folgen. Vor Kursrückschlägen sind Aktionäre generell nicht gefeit. Gegen mögliche Kursverluste sichern Sie sich am besten durch ein Stop-Loss-Limit ab.



Die Expansion und die Weiterentwicklung der Platform der LottoGopher Holdings Inc. ist kapitalintensiv. Für das künftige Unternehmenswachstum benötigt LottoGopher Holdings Inc. zusätzliches Kapital. Die Aufnahme von frischem Eigenkapital sorgt für Verwässerung der Altaktionäre. Diese könnte den Aktienkurs der LottoGopher Holdings Inc.-Aktie zumindest zeitweise belasten.



Diese Publikation enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen, die durch Formulierungen wie 'erwarten', 'wollen', 'antizipieren', 'beabsichtigen', 'planen', 'glauben', 'anstreben', 'einschätzen', 'werden' oder ähnliche Begriffe erkennbar sind. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen auf den heutigen heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen können. Die von der LottoGopher Holdings Inc. tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Die LottoGopher Holdings Inc. Inc. und die aktiencheck.de AG übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.



Zu den weiteren Risiken lesen Sie bitte auch unbedingt unseren nachfolgenden Disclaimer.





Interessenkonflikte

Die aktiencheck.de AG und mit ihr verbundene Unternehmen haben mit der gegenständlichen Gesellschaft bzw. mit deren Investor Relations-Agentur Star Finance GmbH, Schweiz eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung der redaktionellen Besprechung getroffen.



Die Auftraggeber und/oder deren Mitarbeiter sind Aktionäre der LottoGopher Holdings Inc. Es besteht also ein Interessenkonflikt nach §34 WpHG auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.



Bei den Veröffentlichungen von AC Research handelt es sich ausdrücklich nicht um Finanzanalysen. Vielmehr sind die Besprechungen von Aktien als Vorstellungen rein werblichen Charakters zu werten.



Ferner geben wir zu bedenken, dass die Auftraggeber dieser Studie in naher Zukunft beabsichtigen könnten, sich von eigenen Aktienbeständen in der LottoGopher Holdings Inc. zu trennen und damit von steigenden Kursen der Aktie profitieren werden. Auch hieraus ergibt sich ein entsprechender Interessenkonflikt.



Wir gehen davon aus, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Researchfirmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zu einer symmetrischen Informations-/ und Meinungsgenerierung kommen.



Weder der Redakteur noch ein Mitglied des Haushalts des Redakteurs der aktiencheck.de AG besitzen Wertpapiere der besprochenen Gesellschaft.





Disclaimer

Diese Publikation wurde durch Herrn Stefan Lindam, Vorstand und Redakteur der aktiencheck.de AG, erstellt. Die hierin geäußerten Ansichten stellen ausschließlich die Ansichten des Redakteurs und der aktiencheck.de AG dar. Die aktiencheck.de AG ist nicht berechtigt, eine Zusicherung oder Gewähr im Namen der LottoGopher Holdings Inc. oder anderer in dieser Publikation genannter Unternehmen abzugeben, noch dürfen in diesem Dokument enthaltene Informationen oder Meinungen als von LottoGopher Holdings Inc. autorisiert oder gebilligt angesehen werden. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Meinungen können ohne vorherige Ankündigung jederzeit geändert werden.



Diese Publikation stellt nur die persönliche Meinung des Redakteurs dar und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich.



Diese Publikation stellt kein Verkaufsangebot für Wertpapiere dar und ist nicht Teil eines solchen und keine Aufforderung für ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren und ist nicht in diesem Sinne auszulegen; noch darf sie oder ein Teil davon als Grundlage für einen verbindlichen Vertrag, welcher Art auch immer, dienen oder in einem solchen Zusammenhang als verlässlich herangezogen werden. Eine Entscheidung im Zusammenhang mit einem voraussichtlichen Verkaufsangebot für Wertpapiere von der LottoGopher Holdings Inc. sollte ausschließlich auf der Grundlage von Informationen in Prospekten oder Angebotsrundschreiben getroffen werden, die in Zusammenhang mit einem solchen Angeboten herausgegeben werden.



Die Verfasser dieser Publikation stützen sich auf als zuverlässig und genau geltende Quellen und haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten Fakten und dargestellten Meinungen angemessen und zutreffend sind. Gleichwohl sind die in diesem Dokument enthaltenen Informationen von der aktiencheck.de AG nicht gesondert geprüft worden, daher übernimmt die aktiencheck.de AG für die Angemessenheit, Genauigkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Meinungen sowie für Übersetzungsfehler keine Haftung oder Gewährleistung - weder ausdrücklich noch stillschweigend. Für unvollständige oder falsch wiedergegebene Meldungen sowie für redaktionelle Versehen in Form von Schreibfehlern, Übersetzungsfehlern, falschen Kursangaben o.ä. wird ebenfalls keine Haftung übernommen. Wir übernehmen auch keine Garantie dafür, dass der angedeutete Ertrag oder die angedeuteten Kursziele erreicht werden. Weder die aktiencheck.de AG noch die LottoGopher Holdings Inc. übernehmen eine Haftung für Schäden, die auf Grund der Nutzung dieses Dokumentes oder seines Inhaltes oder auf andere Weise in diesem Zusammenhang entstehen. Wir geben zu bedenken, dass Investments in Aktien grundsätzlich mit Risiken verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.



Diese Dokumentation ist Ihnen lediglich zur Information zugegangen. Sie darf zu keinem Zweck vollständig oder teilweise nachgedruckt, vervielfältigt, veröffentlicht oder an andere Personen weitergegeben werden.



Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nur in solche Staaten verbreitet werden, in denen dies nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist. Personen, die in den Besitz dieser Information gelangt sind, haben sich über die dort geltenden Rechtsvorschriften zu informieren und diese zu befolgen. Der direkte oder indirekte Vertrieb dieses Dokuments in die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kanada oder Japan ist untersagt.



Diese Publikation darf, sofern sie im UK vertrieben wird, nur solchen Personen zugänglich gemacht werden, die im Sinne des Financial Services Act 1986 als ermächtigt oder befreit gelten, oder Personen gemäß Definition in § 9 (3) des Financial Services Act (Investment Advertisement) (Exemptions) Erlass 1988 (in geänderter Fassung), und darf anderen Personen oder Personengruppen weder direkt noch indirekt übermittelt werden. Diese Publikation oder Exemplare davon dürfen weder direkt noch indirekt in die USA oder an US-Amerikaner übermittelt werden. Diese Publikation oder Exemplare davon dürfen nicht nach Kanada ausgeführt, noch in Kanada oder an kanadische Personen verteilt werden, es sei denn, einschlägige Regularien seien anwendbar und würden dies erlauben. Diese Publikation oder Exemplare davon dürfen weder nach Japan ausgeführt werden noch in Japan oder an japanische Staatsbürger, die außerhalb Japans leben, verteilt werden. Personen, die diese Publikation erhalten, sollten sich über alle Einschränkungen informieren und diese beachten. Werden diese Restriktionen nicht beachtet, kann dies als Verstoß gegen US-amerikanische oder kanadische Wertpapiergesetze oder die Wertpapiergesetze anderer Gerichtsbarkeiten oder Länder gewertet werden.



Durch Annahme dieser Publikation unterwerfen Sie sich den vorgenannten Beschränkungen.



Ohne unser Obligo. Wir behalten uns vor, unsere Einschätzung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Vervielfältigungen, insbesondere Kopien und Nachdrucke, sind nur mit schriftlicher Genehmigung der aktiencheck.de AG gestattet. Die Weiterverbreitung in elektronischen Medien ist nur nach vorheriger Absprache mit dem Herausgeber gestattet. Diese Publikation stützt sich in ihrer Berichterstattung auf eigene Einschätzungen. Beiträge von Gastautoren werden kenntlich gemacht. Als Quellen dienen internationale



Nachrichtenagenturen, Zeitungen und Zeitschriften, eigene Recherchen, Veranstaltungen und Unternehmensgespräche. Trotz sorgfältiger Prüfung übernimmt die aktiencheck.de AG keine Haftung für Verzögerungen, Irrtümer, Unterlassungen oder Übersetzungsfehler. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Vor einer Wertpapierdisposition wenden Sie sich bitte an Ihren Bankberater oder Vermögensverwalter.



Impressum



Bildnachweise: www.fotolia.com, www.shutterstock.com





(29.06.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Redaktionelle Besprechung, erstellt von der aktiencheck.de AG.

Die aktiencheck.de AG hat eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung dieser redaktionellen Besprechung getroffen.





Los Angeles (www.aktiencheck.de, Anzeige)Das US-Listing unserer Lotto-Aktienempfehlung LottoGopher Holdings Inc. (ISIN CA54569L1031 / WKN A2DSAH, Ticker: 2LG, CSE: LOTO) soll in wenigen Tagen erfolgen. Unternehmenskreisen zufolge startet dann eine riesige Investorenmarketing-Kampagne in den Vereinigten Staaten. Die erste legale Online-Lotto-Plattform Kaliforniens dürfte in den USA eine riesige Erfolgsgeschichte werden. Wir erwarten daher in den kommenden Tagen eine Kursrallye bei unserem Lotto-Hotstock Lottogolpher. Deutschen Anlegern bietet sich dabei ein geldwerter Zeitvorteil, weil die US-Amerikaner erst mit dem in Kürze erwarteten US-Listing ins Marktgeschehen eingreifen können. Mutigen und risikobereiten Investoren winkt jetzt eine Kurschance von bis zu 469% mit den Lotto-Aktien von LottoGopher Inc.Nach 385% Kursgewinn mit den Aktien der Lotto24 AG und 21.157% Wertzuwachs mit den Aktien der Bet-at-Home AG können Sie heute von Beginn an dabei sein, wenn die nächste Lotto-Kursrakete an der Börse abhebt. Mit Lotto-Aktien konnten weitsichtige Investoren in den vergangenen Jahren ein Vermögen machen. Die Lotto-Aktien der Lotto24 AG stiegen in den vergangenen Jahren um 385% von 2,154 EUR auf in der Spitze 10,45 EUR. Aus 10.000 EUR wurde innerhalb weniger Jahre ein stattlicher Betrag von 48.514 EUR. Die Aktien des Online-Wettanbieters Bet-at-Home explodierten in wenigen Jahren um unglaubliche 21.157% von 0,70 EUR auf in der Spitze 148,80 EUR. Aus einem Investment von 10.000 EUR wurde ein Millionenvermögen von 2.125.714 EUR. Weitsichtige Investoren wurden für ihr frühes Investment mit einem Millionengewinn belohnt. Der Lottogewinn für visionäre Investoren. Verpassen Sie diese einzigartige Investmentchance nicht wieder.Das lange Warten hat ein Ende. Bis heute müssen die US-amerikanischen Lottospieler kilometerweite Wege, lange Wartezeiten und große Mühen auf sich nehmen, um ein Lotto-Ticket zu ergattern, wenn gerade mal wieder ein großer Jackpot in einer der drei großen Lotterien Powerball, Mega Millions oder Superlotto Plus zu knacken ist . Auch eine Kreditkartenzahlung des Lottoscheins ist in der Regel nicht möglich - das Lotto-Ticket muss in bar erworben werden. Unser Lotto-Aktientip LottoGopher Holdings Inc. hat jetzt den ersten legalen Weg geschaffen, das heiß ersehnte Lotto-Ticket online zu erwerben. Die Mühsal langer Anfahrtswege und Warteschlangen ist damit endlich vorbei. Die Lotto-Community von LottoGopher ist die einzige legale Online-Lotto-Plattform in den USA. Die Lottoscheine kosten das gleich wie in den Annahmestellen in Tankstellen und Tabakläden. Gegen einen kleinen Mitgliedsbeitrag entledigen sich die Lottospieler mit mehr Geld und weniger Zeit der Beschwerlichkeiten des Lottospielens in der Old Economy. LottoGopher ist zunächst im bevölkerungsreichste US-Bundesstaat Kalifornien gestartet - soll aber schon bald in 22 weiteren US-Bundesstaaten ausgerollt werden.Die erfolgreichste Lotto-Plattform Europas Lottoland hat sich einen Aktienanteil von 20% an unserer Lotto-Aktienempfehlung LottoGopher Inc. gesichert und steht dem rasant wachsenden Start-up mit all seinem Know-how und seiner ganzen Erfahrung helfend zur Seite. Der strategische Partner Lottoland wurde erst im Jahr 2013 gegründet und erzielt nach vier fulminanten Wachstumsjahren bereits jährliche Umsatzerlöse von 300 Mio. EUR. Das jährliche Umsatzwachstum von Lottoland betrug in den Jahren 2012 bis 2015 unglaubliche 820%. 5,5 Mio. Kunden vertrauen bereits auf die innovative Online-Lotto-Plattform von Lottoland.Das erfahrende Top-Management erwartet im laufenden Jahr 2017 Umsatzerlöse von rund 6 Millionen USD. Für das kommende Jahr 2018 rechnen die erfolgreichen Manager mit einem Umsatzsprung von 300% auf rund 24 Mio. USD. Im Jahr 2019 sollen die Umsätze unseres Lotto-Hotstocks um 70% auf etwa 41 Mio. USD in die Höhe schnellen. Schon im kommenden Jahr 2018 wollen die Erfolgsmanager unserer Lotto-Aktienempfehlung den Break Even erreichen und einen operativen Gewinn (EBITDA) von 9 Mio. USD erzielen. Im Jahr 2019 soll das operative Ergebnis (EBITDA) auf 25 Mio. USD hochschnellen. Die Zahl der LottoGopher-Mitglieder soll von geschätzten 100.000 im Jahr 2017 auf etwa 580.000 im Jahr 2019 in die Höhe schießen. Im Vergleich zum explosiven Wachstum vom strategischen Partner Lottoland könnten sich diese Prognosen noch als konservativ erweisen. Lottoland erzielte in den vier Jahren von 2012 bis 2015 ein jährliches Umsatzwachstum von durchschnittlich 820% und kommt inzwischen auf Jahresumsätze von über 300 Mio. EUR. Wir erwarten daher in den kommenden Jahren ein rasantes Umsatz- und Ergebniswachstum für unsere Lotto-Aktienempfehlung LottoGopher Holdings Inc.Wer an der Börse erfolgreich sein will, der sollte in Aktien investieren deren Geschicke von Erfolgsmanagern geleitet werden. Die Macher unserer Lotto-Aktienempfehlung verfügen über eine exzellente Erfolgsbilanz. Berater und strategischer Aktionär Ted Dhanik ist ein erfolgreicher Online-Unternehmer wie er im Buche steht. Erfolgsunternehmer Ted Dhanik zählte zu dem Gründungsteam von MySpace.com und war dort für das Online-Marketing zuständig bis zur Übernahme durch Newscorp. für gewaltige 680 Mio. USD.Wir rechnen in Kürze mit weiteren bahnbrechenden Deals für unsere Lotto-Aktienempfehlung. Als erstes Unternehmen ist es unserem Lotto-Hotstock gelungen eine Lizenz für den legalen Online-Verkauf von Lotto-Tickets in dem US-Bundesstaat Kalifornien zu erhalten. 22 weitere US-Bundesstaaten sollen bald folgen. Die in den kommenden Monaten sukzessive erwartete Liberalisierung des Online-Lotto-Vertriebs in den USA dürfte für reichlich positiven News-flow für unseren Lotto-Aktientip sorgen. 8 Mio. USD Cash schlummern in den prall gefüllten Unternehmenskassen unseres Lotto-Aktientips LottoGopher Holdings Inc. Die reichlich vorhandenen Finanzmittel dürften in Kürze für weitere spektakuläre Deals in die Hand genommen werden, um das rasante Unternehmenswachstum unseres Lotto-Aktienfavoriten weiter zu beschleunigen.Wir bekräftigen daher unsere Einschätzung "Strong Outperformer" für unsere Lotto-Aktienempfehlung LottoGopher Holdings Inc. Das Kursziel auf Sicht von 12 Monaten von 1,25 EUR für unseren Lotto-Aktientip bestätigen wir. Das entspricht einer Aktienchance von 185% für mutige und risikobereite Investoren mit unserem Lotto-Hotstock. Auf Sicht von 24 Monaten halten wir ein Kursziel von 2,50 EUR für die Aktien unseres Lotto-Aktientips für realistisch. Das entspricht einer Aktienchance von 469% mit unserem Lotto-Aktienfavoriten.Mit Lotto-Aktien konnten weitsichtige Investoren in den vergangenen Jahren ein Vermögen machen. Bis zu 385% Kursgewinn erzielten frühe Investoren mit den Lotto-Aktien der Lotto24 AG. Kolossale 21.157% Kursgewinn konnten visionäre Investoren mit dem Online-Wettanbieter Bet-at-Home erzielen.Unsere heutige Neuvorstellung LottoGopher Holdings Inc. (ISIN CA54569L1031 / WKN A2DSAH, Ticker: 2LG, CSE: LOTO) bietet Ihnen die einzigartige Chance von Beginn an dabei zu sein, wenn die nächste Lotto-Rakete zum Höhenflug an der Börse abhebt. Unsere Lotto-Aktienempfehlung ist das einzige zugelassene Unternehmen für den digitalen Verkauf von Lotto-Tickets im US-Bundesstaat Kalifornien. Weitere 22 US-Bundesstaaten sollen bald folgen. Eine Lizenz zum Gelddrucken. Verpassen Sie diese lukrative Investmentchance nicht wieder.Die Lotto-Aktien der Lotto24 AG stiegen in den vergangenen Jahren um 385% von 2,154 EUR auf in der Spitze 10,45 EUR. Aus 10.000 EUR wurde innerhalb weniger Jahre ein stattlicher Betrag von 48.514 EUR.Die Aktien des Online-Wettanbieters Bet-at-Home explodierten in wenigen Jahren um unglaubliche 21.157% von 0,70 EUR auf in der Spitze 148,80 EUR. Aus einem Investment von 10.000 EUR wurde ein Millionenvermögen von 2.125.714 EUR. Weitsichtige Investoren wurden für ihr frühes Investment mit einem Millionengewinn belohnt. Der Lottogewinn für visionäre Investoren.Unsere Lotto-Aktienempfehlung LottoGopher könnte diese Performance noch in den Schatten stellen. Die digitale Lotto-Revolution steht in den USA noch ganz am Anfang. Als First Mover dürfte unser Lotto-Hotstock zu den großen Gewinnern der bevorstehenden Liberalisierung des digitalen Lotto-Marktes gehören. Unser Lotto-Aktientip LottoGopher Holdings Inc. ist das einzige Unternehmen mit einer Lizenz zum legalen, digitalen Verkauf von Lotto-Tickets über das Internet in Kalifornien. 22 weitere US-Bundesstaaten sollen dem Beispiel des Vorreiters Kalifornien schon bald folgen.Verpassen Sie diese einzigartige Investmentchance nicht wieder. Wir erwarten eine fulminante Kursrallye für unsere Lotto-Aktienempfehlung LottoGopher Holdings Inc. (ISIN CA54569L1031 / WKN A2DSAH, Ticker: 2LG, CSE: LOTO).Das lange Warten hat ein Ende. Bis heute müssen die US-amerikanischen Lottospieler kilometerweite Wege, lange Wartezeiten und große Mühen auf sich nehmen, um ein Lotto-Ticket zu ergattern, wenn gerade mal wieder ein großer Jackpot in einer der drei großen Lotterien Powerball, Mega Millions oder Superlotto Plus zu knacken ist . Auch eine Kreditkartenzahlung des Lottoscheins ist in der Regel nicht möglich - das Lotto-Ticket muss in bar erworben werden.Unser Lotto-Aktientip LottoGopher Holdings Inc. hat jetzt den ersten legalen Weg geschaffen, das heiß ersehnte Lotto-Ticket online zu erwerben. Die Mühsal langer Anfahrtswege und Warteschlangen ist damit endlich vorbei.Die Lotto-Community von LottoGopher ist die einzige legale Online-Lotto-Plattform in den USA. Die Lottoscheine kosten das gleich wie in den Annahmestellen in Tankstellen und Tabakläden. Gegen einen kleinen Mitgliedsbeitrag entledigen sich die Lottospieler mit mehr Geld und weniger Zeit der Beschwerlichkeiten des Lottospielens in der Old Economy. LottoGopher ist zunächst im bevölkerungsreichste US-Bundesstaat Kalifornien gestartet - soll aber schon bald in 22 weiteren US-Bundesstaaten ausgerollt werden.Lotto ist auch in den USA ein Riesengeschäft. Der US-Lotteriemarkt wird auf USD 70 Milliarden geschätzt. Trotz aller Hindernisse wird Lottospielen auch in den USA immer populärer. Der Lotto-Markt wächst rasant. Die Online-Plattform von LottoGopher dürfte dem US-Lottomarkt einen zusätzlichen Wachstumsschub verleihen. Mit den Lotto-Aktien von LottoGopher Holdings Inc. (ISIN CA54569L1031 / WKN A2DSAH, Ticker: 2LG, CSE: LOTO) winkt mutigen und risikobereiten Investoren jetzt die nächste spannende Vervielfachungschance.Unser Lotto-Hotstock LottoGopher Holdings Inc. (ISIN CA54569L1031 / WKN A2DSAH, Ticker: 2LG, CSE: LOTO) hat seine Hausaufgaben für die erfolgreiche digitale Revolution des US-amerikanischen Lottomarktes gemacht.Die einzige legale Online-Lotto-Plattform in den USA kann auf die tatkräftige Schützenhilfe von Europas führender Lotto-Community Lottoland vertrauen.Die erfolgreichste Lotto-Plattform Europas hat sich einen Aktienanteil von 20% an unserer Lotto-Aktienempfehlung LottoGopher Inc. gesichert und steht dem rasant wachsenden Start-up mit all seinem Know-how und seiner ganzen Erfahrung helfend zur Seite.Der strategische Partner Lottoland wurde erst im Jahr 2013 gegründet und erzielt nach vier fulminanten Wachstumsjahren bereits jährliche Umsatzerlöse von 300 Mio. EUR.Mit unserem Lotto-Aktientip LottoGopher wollen die britischen Erfolgsunternehmer jetzt den lukrativen US-Markt erobern und Sie können von beginn an dabei sein. Unsere Lotto-Aktienempfehlung LottoGopher Holdings Inc. (ISIN CA54569L1031 / WKN A2DSAH, Ticker: 2LG, CSE: LOTO) steht unmittelbar vor der fundamentalen Neubewertung und Sie sollten die jetzt startende Kursrakete nicht verpassen.Die Erfolgsmanager unseres Lotto-Aktientips LottoGopher Holdings Inc. (ISIN CA54569L1031 / WKN A2DSAH, Ticker: 2LG, CSE: LOTO) erwarten für die kommenden Jahre ein rasantes Umsatzwachstum.Das erfahrende Top-Management erwartet im laufenden Jahr 2017 Umsatzerlöse von rund 6 Millionen USD. Für das kommende Jahr 2018 rechnen die erfolgreichen Manager mit einem Umsatzsprung von 300% auf rund 24 Mio. USD. Im Jahr 2019 sollen die Umsätze unseres Lotto-Hotstocks um 70% auf etwa 41 Mio. USD in die Höhe schnellen.Schon im kommenden Jahr 2018 wollen die Erfolgsmanager unserer Lotto-Aktienempfehlung den Break Even erreichen und einen operativen Gewinn (EBITDA) von 9 Mio. USD erzielen. Im Jahr 2019 soll das operative Ergebnis (EBITDA) auf 25 Mio. USD hochschnellen.Die Zahl der LottoGopher-Mitglieder soll von geschätzten 100.000 im Jahr 2017 auf etwa 580.000 im Jahr 2019 in die Höhe schießen.Im Vergleich zum explosiven Wachstum vom strategischen Partner Lottoland könnten sich diese Prognosen noch als konservativ erweisen. Lottoland erzielte in den vier Jahren von 2012 bis 2015 ein jährliches Umsatzwachstum von durchschnittlich 820% und kommt inzwischen auf Jahresumsätze von über 300 Mio. EUR. Die weltweite Zahl der Kunden von Lottoland beträgt bereits über 5,5 Mio.Sollte unser Lotto-Aktientip LottoGopher Holdings Inc. (ISIN CA54569L1031 / WKN A2DSAH, Ticker: 2LG, CSE: LOTO) seine Zielvorgaben auch nur ansatzweise erreichen, dann dürften weitsichtige Aktionäre ein Vermögen mit den Aktien unseres Lotto-Aktientips machen.Wer an der Börse erfolgreich sein will, der sollte in Aktien investieren deren Geschicke von Erfolgsmanagern geleitet werden. Die Macher unserer Lotto-Aktienempfehlung LottoGopher Holdings Inc. (ISIN CA54569L1031 / WKN A2DSAH, Ticker: 2LG, CSE: LOTO) verfügen über eine exzellente Erfolgsbilanz.Berater und strategischer Aktionär Ted Dhanik ist ein erfolgreicher Online-Unternehmer wie er im Buche steht.Ted Dhanik ist Gründer der erfolgreichen Online-Werbe-Plattform engageBDR mit einer Reichweite von über zwei Milliarden Unique Impressions pro Monat. Die Marketing-Plattform dürfte zu einem wichtigen strategischen Erfolgsfaktor unserer Lotto-Aktienempfehlung LottoGopher Holdings Inc. werden.Erfolgsunternehmer Ted Dhanik zählte zudem zu dem Gründungsteam von MySpace.com und war dort für das Online-Marketing zuständig bis zur Übernahme durch Newscorp. für gewaltige 680 Mio. USD.Erfolgsmanager Ted Dhanik war zudem für die Geschäftsentwicklung des Kostensenkungs-Portals LowerMyBills.com bis zu dessen Übernahme für 330 Mio. USD durch Experian verantwortlich.CEO James Morel kann auf eine erfolgreiche Karriere als Serienunternehmer zurückblicken.Der Marken- und Wachstumsexperte war Gründer des erfolgreichen Postkarten-Start-ups 1-800 POSTCARDS. Das Direktmarketing-Unternehmen zählte zu den 5.000 am schnellsten wachsenden Unternehmen in den USA. James Morel hat 1.800 POSTCARD im Jahr 2000 an der Spitze des New Economy-Booms erfolgreich verkauft.Erfolgsunternehmer James Morel ist auch Gründer der erfolgreichen US-Tattoo-Kette Dr. TATTOFF. Das Unternehmen ist auf das Beseitigen von Tattoos mit Hilfe von Lasertechnik spezialisiert. Dr. TATTOFF ist erfolgreich in vier US-Bundesstaaten aktiv und betreibt derzeit acht Filialen.Das Erfolgsteam unseres Lotto-Aktientips LottoGopher Holdings Inc. (ISIN CA54569L1031 / WKN A2DSAH, Ticker: 2LG, CSE: LOTO) weiß wie man erfolgreiche Geschäfte macht und dürfte damit zu einem wichtigen Erfolgsgaranten werden.Seien Sie dabei, wenn die Erfolgsmanager mit unserem Lotto-Hotstock LottoGopher Holdings Inc. (ISIN CA54569L1031 / WKN A2DSAH, Ticker: 2LG, CSE: LOTO) ihren nächsten ganz großen Deal starten.Die Erfolgsunternehmer und Marketingprofis unserer Lotto-Aktienempfehlung LottoGopher Holdings Inc. (ISIN CA54569L1031 / WKN A2DSAH, Ticker: 2LG, CSE: LOTO) sorgen mit spektakulären Marketingdeals für ein rasantes Wachstum der Markenbekanntheit - der Schlüssel zum Erfolg für den First Mover in einem n Wachstumsmarkt.Für einen Paukenschlag sorgte unsere Lotto-Aktienempfehlung LottoGopher Holdings Inc. mit dem vor wenigen Tagen bekanntgegebenen Werbedeal mit Stanley Cup-Sieger Anaheim Ducks. Der National Hockey League (NHL)-Gewinner von 2007 wird die Online-Lotto-Plattform unseres Lotto-Aktientips in seinen Heimspielen der kommenden NHL-Saison bewerben. Die Anaheim Ducks haben 2007 als erstes NHL-Team aus Kalifornien die begehrteste Eishockey-Trophäe gewonnen. Auch im laufenden Jahr haben es die Anaheim Ducks bis ins Conference-Finale des Stanley Cups geschafft. Der Riesendeal mit dem NHL-Spitzenteam dürfte der Bekanntheit der Lotto-Marke LottoGopher einen Riesenschub verleihen.