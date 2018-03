Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In den USA expandiert der private Verbrauch seit 2014 kräftiger als das BIP, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dieser Trend dürfte nach Erachten der Analysten sowohl im laufenden wie auch im kommenden Jahr anhalten, vor allem dank der robusten Arbeitsmarktverfassung. Schon seit 2011 liege beispielsweise der monatsdurchschnittliche Aufbau neuer Arbeitsstellen für die einzelnen Jahre in der Region von jeweils 200.000. Die Arbeitslosenquote würden die Analysten von aktuell 4,1% auf 3,6% in 2019 weiter auf dem Rückzug sehen. Das Konsumentenvertrauen des Conference Board sollte daher im März auf 131,0 Punkte und damit auf ein neues zyklisches Hoch klettern. Das Rekordhoch - erzielt im Jahr 2000 - werde aber noch um rund 10% unterschritten. Ein ähnliches Bild ergebe sich auch beim Konsumentenvertrauen der Universität Michigan mit aktuell 102,0 Punkten versus dem Rekordstand von 112 Punkten im Januar 2000.



Die USD-Notierungen würden sich derzeit nicht so sehr im Bann der Veröffentlichung von US-Konjunktur- oder Sentimentdaten befinden. Im Fokus stehe vielmehr der weitere Fortgang des Handelskonflikts, insbesondere mit China. (27.03.2018/ac/a/m)





