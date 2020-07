Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die wichtigsten volkswirtschaftlichen Daten dieser Woche werden in den USA veröffentlicht, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL.



Zunächst gebe der Verbrauchervertrauensindex des Conference Board (CB) einen Eindruck über die künftige Entwicklung des für die US-Volkswirtschaft sehr bedeutenden privaten Konsums. Angesichts der weiter dynamisch zunehmenden Corona-Neuinfektionen in einigen großen Bundesstaaten werde im Vergleich zum Vormonat nach einem zuletzt deutlichen Anstieg ein schwächerer Wert erwartet. Damit läge das CB Verbrauchervertrauen noch immer rund 25 Prozent unter dem Vorkrisenniveau. Zuletzt habe die Konsumentenstimmung gelitten, auch unter dem leichten Anstieg der wöchentlichen Neuanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Mit etwa 1,45 Mio. Neuanträgen werde in dieser Woche erneut ein Anstieg erwartet, wodurch sich die konjunkturellen Perspektiven der US-Wirtschaft vorerst wieder etwas eintrüben würden.



Eine Besserung wäre nur mit klaren Anzeichen für eine abflachende Ansteckungskurve absehbar. Damit richte sich der Fokus der Marktteilnehmer besonders auf die Sitzung des Federal Open Market Committee (FOMC) der US-Notenbank FED am Mittwoch. Auch wenn wohl kaum jemand mit einer Senkung der Leitzinsen unter die Nulllinie rechne, würden die Äußerungen von FED-Chef Jerome Powell zur erwarteten konjunkturellen Entwicklung genau analysiert werden. Es werde erwartet, dass Powell zum wiederholten Male beteuere, die Notenbank werde für den Fall einer Verschlechterung der ökonomischen Perspektiven mit weiteren geldpolitischen Schritten bereit stehen. Denn sonst könnten Anleger enttäuscht reagieren und die Aktienmärkte ihre kurzfristige Konsolidierungstendenz vorerst fortsetzen. (28.07.2020/ac/a/m)





