Positive Impulse hätten aber neuerlich auch die erfreulichen Geschäftszahlen aus dem US-Finanzsektor geliefert. Die Investmentbank Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) steuerte dank glänzender Geschäfte mit Fusionen und Börsengängen auf ein Rekordjahr zu. Zudem habe die Bank mit ihren Nettoerträgen sowie dem Ergebnis je Aktie im dritten Quartal positiv überrascht. Die Aktien des Finanzinstituts hätten am Ende 3,8% gewonnen. An den Tagen zuvor hätten die Branchenkollegen von Goldman Sachs bereits ähnlich erfreuliche Daten geliefert. Deshalb hätten die Anleger in diesem positiven Umfeld am Freitag auch bei anderen Bankaktien zugegriffen. So seien die Aktienkurse von Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS), Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C), Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) und Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE-Symbol: WFC) neuerlich um ein bis knapp sieben Prozent angestiegen.



Am heutigen Tag stünden seitens der Konjunkturdaten in den USA die September-Zahlen zur Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung auf dem Kalender. In beiden Fällen würden aber seitens des Konsensus keine großen Veränderungen gegenüber dem August erwartet. In Europa seien Konjunkturdaten hingegen Mangelware. Dafür warte Philips (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, Euronext Amsterdam-Symbol: PHIA) mit seinen Quartalszahlen auf



Der Ölpreis habe sich auch übers Wochenende mehr als nur fest gezeigt. Der Preis für die Sorte Brent liege aktuell nur mehr wenig unter USD 86 je Fass. Der Goldpreis sei hingegen auf unter USD 1.770 je Feinunze zurückgefallen. Bombenfest präsentiere sich aber der Bitcoin. Dieser notiere aktuell oberhalb von USD 62.000.



Die Aktienindices in Asien würden sich heute Morgen mehrheitlich schwächer zeigen. In Tokio, Seoul und Hongkong lägen diese großteils zwischen 0,1% und 1,0% im Minus; einzig der indische SENSEX notiere gut 0,8% im Plus. Die aktuellen Indikationen für die Börseneröffnung in Europa würden hingegen kaum nennenswerte Veränderungen gegenüber den Freitags-Schlusskursen andeuten. (18.10.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem Europas Aktienmärkte bereits den ganzen Freitag in positivem Terrain notiert hatten, haben erfreuliche US-Konjunkturnachrichten später dies- und jenseits des Atlantiks für anhaltenden Aufschwung gesorgt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Insbesondere die Daten zur Umsatzentwicklung im US-Einzelhandel seien am Freitag unerwartet stark ausgefallen, was die Risikofreude der Anleger an der Wall Street und anderswo angeheizt habe. Im September habe der Einzelhandel mit einem Umsatzplus überrascht. Bereits am Donnerstag sei bekannt geworden, dass die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe erstmals in der Corona-Krise unter 300.000 gesunken sei. Damit hätten sich die Hoffnungen auf eine Erholung des Wirtschaftswachstums verfestigt.