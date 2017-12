Im November seien netto 228.000 neue Arbeitsplätze geschaffen worden, im Oktober seien es 244.000 gewesen. Im Dreimonatsschnitt sei der Einbruch beim Beschäftigungsaufbau infolge der Wirbelstürme Harvey und Irma damit quasi nicht mehr erkennbar. Seit Januar belaufe sich die monatliche Beschäftigungszunahme auf durchschnittlich 174.000. Das sei kaum weniger als im Durchschnitt des Jahres 2016 (187.000). Die Beschäftigungsdynamik habe sich damit trotz der bereits hohen Auslastung des Arbeitsmarktes bisher nur unmerklich abgeschwächt. Angesichts eben dieser hohen Auslastung sei es aber nur eine Frage der Zeit bis dies geschehen werde. Es stünden einfach nicht mehr in ausreichendem Umfang geeignete Arbeitskräfte zur Verfügung, um die hohe Zahl an freien Stellen zu besetzen.



Ein allmählicher Rückgang der Trendzunahme der Beschäftigung sei daher abzusehen, gleichzeitig aber unproblematisch: Gemäß Schätzungen verschiedener regionaler Federal Reserve Notenbanken reiche derzeit ein monatliches Beschäftigungsplus von weniger als 100.000, um den Arbeitsmarkt im Gleichgewicht zu halten, sprich die Arbeitslosenquote auf dem aktuellen Niveau zu fixieren. Anders gesagt: So lange die Beschäftigung monatlich um mehr als 100.000 wachse, werde die Arbeitslosenquote im Trend weiter zurückgehen. Diese habe im November bei 4,1% gelegen. Bis Jahresmitte 2018 würden die Analysten mit einem Rückgang auf 3,8% rechnen, Ende 2018 dürfte die Quote nur noch bei 3,6% liegen. Das wäre der niedrigste Wert seit Ende der 1960er Jahre.



Das reale Bruttoinlandsprodukt sei im dritten Quartal 2017 annualisiert um 3,3% p.q. gestiegen. Für das vierte Quartal 2017 zeichne sich auf Basis der bereits vorliegenden "harten" Daten eine Zunahme der Wirtschaftsleistung um annualisiert 2,5% bis 3,0% p.q. ab. Positive Impulse seien vor allem wohl von den privaten Konsumausgaben sowie den Bruttoanlageinvestitionen gekommen. Das reale Bruttoinlandsprodukt dürfte 2017 damit um 2,3% p.a. gewachsen sein. Für 2018 würden die Analysten ihre Prognose von 2,2% p.a. auf 2,5% p.a. anheben. Hintergrund sei die vom Kongress auf den Weg gebrachte Steuerreform. Diese dürfte die ohnehin dynamische Konjunkturentwicklung zusätzlich befeuern.



Obwohl die Analysten die konjunkturell positiven Effekte der Steuerreform als Strohfeuer betrachten und keine nachhaltig stärkere Zunahme der Wirtschaftsleistung erwarten würden, dürfte sich die US-Wirtschaft Ende 2018 bereits in einem Zustand konjunktureller Überhitzung vergleichbar dem der Jahre 1989 bzw. 1999 befinden. Die Anfälligkeit der Konjunktur nehme damit in den Augen der Analysten im Verlauf des Jahres spürbar zu. Die Inflationsrate habe im November bei 2,2% p.a. gelegen. Angesichts der von den Analysten unterstellten Ölpreisentwicklung dürfte die Teuerungsrate im ersten Quartal erneut unter 2% p.a. sinken, bevor sie sich ab der Jahresmitte nachhaltig über 2% p.a. festsetze. (Ausgabe Q1/2018) (27.12.2017/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Der ISM Index für das Verarbeitende Gewerbe in den USA lag im November bei 58,2 Punkten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI) in ihrer aktuellen Finanzanalyse "Strategie Globale Märkte Q1/2018".Der Indikator für die Stimmung im Nicht-Verarbeitenden Gewerbe habe sich um 2,7 Punkte auf 57,4 Punkte eingetrübt. In Summe würden zwar beide Indikatoren nach wie vor das Bild einer sehr gut laufenden Konjunktur zeichnen. Allerdings würden die Analysten davon ausgehen, dass der Aufwärtstrend beider Indikatoren nun gebrochen sei und sie im Jahr 2018 ein Plateau ausbilden würden.