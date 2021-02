Und dies, obwohl nach dem Rekordstimulus vom März/April 2020 die Blockade zwischen Demokraten und Republikanern im Kongress weitere Konjunkturpakete verhindert hatte, mit denen die meisten, uns eingeschlossen, gerechnet hatten, so die Analysten der Helaba. Zwar hätten in dieser Krise Millionen Menschen ihren Arbeitsplatz verloren. Die verfügbaren Einkommen (also nach Steuern/Abgaben und einschließlich staatlicher Beihilfen) seien im Schnitt der ersten elf Monate (der Dezemberwert werde noch veröffentlicht) gegenüber 2019 aber trotzdem real um enorme 6,2% gestiegen. Dies sei für eine scharfe Rezession (2020 sei der Output immerhin um 3,5% geschrumpft) ein unglaubliches Ergebnis. Im November habe die absolute Summe der Einkommen trotz auslaufender Stützungsmaßnahmen annualisiert rund 300 Mrd. Dollar (oder gut 2%) über dem Stand vor der Pandemie vom Februar 2020 gelegen. Und hier seien wohlgemerkt viele kreditbasierte Maßnahmen von Regierung und Notenbank gar nicht mitgezählt, weil sie nicht das statistisch gemessene Einkommen beeinflussen würden.



Dass es in den USA derzeit rund 7,3 Mio. weniger Jobs gebe als noch im Februar, die Summe der Haushaltseinkommen aber dennoch hunderte von Millionen Dollar höher sein könne, sei kaum vorstellbar. Ein Faktor hierbei sei neben der massiven Intervention des Staates die ungleiche Verteilung der Jobverluste. Sie seien vor allem in schlecht bezahlten Dienstleistungsbranchen konzentriert gewesen und hätten daher einen unterproportionalen Effekt auf die Einkommenssumme gehabt. Fast die Hälfte der seit dem Beginn der Krise netto verlorenen Stellen sei im Bereich Freizeit, Gastronomie und Beherbergung, einem Sektor mit recht niedrigen Löhnen gewesen, der nur jeden zehnten Amerikaner beschäftige. Der unerwartete Rückgang der Gesamtbeschäftigung im Dezember sei dann auch rein durch diese Branchen bedingt gewesen. Hier seien im Vergleich zum November per Saldo mehr als eine halbe Million Jobs verloren gegangen, während in allen anderen Sektoren ein recht breit gestützter Anstieg von insgesamt 185.000 verzeichnet worden sei. Der Stellenabbau im Bereich Freizeit und Gastgewerbe dürfte sich im Januar so nicht fortgesetzt haben. Die Analysten der Helaba würden daher wieder mit einem leichten Plus bei der Gesamtbeschäftigung rechnen. Die Arbeitslosenquote sei wohl bei 6,7% konstant geblieben.



Das lange erwartete Konjunkturpaket sei schließlich Ende Dezember verabschiedet worden. Noch bevor die insgesamt rund 900 Mrd. Dollar schweren Maßnahmen aber überhaupt hätten greifen können, habe der neue Präsident Joe Biden angekündigt, kurzfristig noch mal fast 2 Bio. Dollar draufzupacken. Selbst wenn dies nicht zu 100% umgesetzt werden sollte, sei für die kommenden Quartale mit einer spürbar expansiveren (oder besser: Weniger restriktiven) Fiskalpolitik zu rechnen als bisher gedacht. Und dieser Stimulus werde wohl genau zu dem Zeitpunkt voll wirksam, wo die Impfungen eine graduelle Öffnung der Wirtschaft und damit eine Rückkehr zur ökonomischen Normalität ermöglichen würden.



Die Analysten der Helaba würden daher ihre Wachstumsprognose für den weiteren Verlauf von 2021 etwas nach oben anpassen. Statt mit 3,8% würden sie nun für den Jahresdurchschnitt beim realen Bruttoinlandsprodukt mit einem Plus von 4% rechnen. Stärker noch schlage die sehr expansive Geld- und Fiskalpolitik aber 2022 zu Buche. Dies gelte insbesondere, wenn es Biden gelingen sollte, ein zusätzliches umfangreiches staatliches Investitionsprogramm durch den Kongress zu bringen. Die Analysten der Helaba würden ihre Prognose für 2022 von 2,5% auf 3,3% erhöhen. (Ausgabe vom 29.01.2021) (01.02.2021/ac/a/m)







Dabei dürfte es auch im ersten Quartal 2021 bleiben, selbst wenn die Zeichen derzeit auf ein eher geringes Plus stünden. Dies liege nicht an der Industrie, wo die Stimmung nach wie vor gut sei. Der ISM-Einkaufsmanagerindex für den Januar dürfte erneut auf dem hohen Niveau von rund 60 Punkten verharrt haben. Selbst das Dienstleistungsgewerbe, von dem manche Teile viel härter von behördlichen Einschränkungen bzw. der Zurückhaltung der Konsumenten betroffen seien, weise Indexstände von 56 bis 57 auf. Zusammengenommen würden diese Indikatoren auf ein recht robustes Wachstum der Gesamtwirtschaft hindeuten.