Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Auf globaler Ebene rechnen wir im laufenden Jahr 2018 mit einem Wachstum der Investitionen von 6,6% gg. Vj. (2017: 5,3%), wobei aber der Zuwachs in den Industrienationen wohl wie im letzten Jahr bei rund 3,5% stecken bleibt, während die Jahresrate für die Emerging Markts von 5,6% in 2017 auf 7,1% in 2018 anziehen dürfte, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



In den USA sollte jedoch die Jahresrate der BIP-Komponente "Investitionen" auf 4,4% anziehen (2017: 4,0%). Unverändert sollten daher signifikante Impulse für den BIP-Anschub abgeliefert werden. In dieses Bild dürfte sich die heutige Veröffentlichung des Auftragseingangs langlebiger Gebrauchsgüter einfügen. Mit dem von den Analysten erwarteten Monatsplus von 0,3% würde die Jahresrate 6,5% betragen. Im letzten Jahr habe das Plus beim Auftragseingang bei 5,9% gelegen. Allein beim Verharren auf dem von den Analysten unterstellten März-Niveau im restlichen Jahresverlauf ergäbe sich schon ein Plus von 5,1% für das Gesamtjahr 2018.



Dem Euro drohe vor dem Hintergrund 10-jähriger US-Renditen im Bereich von 3% eine weitere moderate Abwertung zum US-Dollar. Diese Tendenz dürfte sich verstärken, sollten sich die erwartet soliden Jahreswachstumsraten beim US-Auftragseingang langlebiger Gebrauchsgüter einstellen. (25.04.2018/ac/a/m)





