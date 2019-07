Bonn (www.aktiencheck.de) - Nach einem Anstieg der US-Industrieproduktion (Di., 16.07., 15:15 Uhr) im Mai um 0,4% dürfte sich der Output im Juni etwas moderater entwickelt haben, so die Analysten von Postbank Research.



Sie würden lediglich mit einem marginalen Zuwachs der Produktion um 0,1% gegenüber dem Vormonat rechnen. Mit diesem Ergebnis hätte sich die insgesamt schwache Dynamik der US-Industrie im bisherigen Jahresverlauf weiter fortgesetzt. Für eine moderatere Wachstumsrate würden unter anderem die zuletzt rückläufigen Auftragseingänge in der Industrie sprechen, welche sich mit einer gewissen Verzögerung in der Produktion im Juni bemerkbar gemacht haben sollten. Zusätzlich würden auch diverse Sentimentindikatoren mit einem Niveau knapp über der Expansionsmarke nur noch auf ein verhaltenes Wachstum des industriellen Sektors hindeuten. (15.07.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.