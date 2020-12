Bonn (www.aktiencheck.de) - Nach den coronavirusbedingten Turbulenzen geht das alte Jahr für die US-Industrie versöhnlich zu Ende, so die Analysten von Postbank Research.



Laut neusten Daten sei die Industrieproduktion im November um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen. Erwartet worden sei ein Zuwachs von 0,3 Prozent. Das Vormonatsergebnis sei zwar von 1,1 auf 0,9 Prozent nach unten revidiert worden, das ändere an dem insgesamt positiven Bild der US-Industrie gegen Jahresende aber nichts. Auch die Kapazitätsauslastung sei im vergangenen Monat weiter gestiegen. Sie befinde sich nun bei 73,3 Prozent, nach 73,0 Prozent im Oktober. Am Höhepunkt der ersten Pandemiewelle im April habe die Auslastung bei nur gut 64 Prozent gelegen. Der Weg zum langfristigen Durchschnitt, der bei etwas mehr als 76 Prozent liege, sei nicht mehr weit.



Der Empire State Index der New York FED deute darauf hin, dass die Industrie in der Region im Dezember erneut gewachsen sei. Allerdings habe der Stimmungsindex leicht nachgegeben und befinde sich mit 4,9 Punkten nun auf dem niedrigsten Stand seit August. An der Erwartung vieler Marktteilnehmer, dass die US-Notenbank auf ihrer heutigen Sitzung nur eine "Feinadjustierung" an der Geldpolitik vornehme, dürfte sich durch die neuen Daten nichts geändert haben. Unterdessen habe der EUR/USD den Handel etwas oberhalb der Marke von 1,21 gestern fortgesetzt, ohne einen neuen nachhaltigen Trend auszubilden. (16.12.2020/ac/a/m)



