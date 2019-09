Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In den vergangenen Monaten hat sich die Stimmung auch bei den Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes in den USA vor dem Hintergrund der nachlassenden Impulse aus der Anfang 2018 in Kraft getretenen Steuerreform und den zunehmenden internationalen Handelsspannungen immer weiter eingetrübt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Habe der Umfragewert des vom Institute of Supply Management (ISM) veröffentlichten monatlichen Einkaufsmanagerindex für diesen Sektor vor einem Jahr noch bei über 60 Indexpunkten gelegen, habe sich der Sentimentindikator der Expansionsmarke von 50 Punkten zuletzt spürbar angenähert. Diese Tendenz dürfte sich im August fortgesetzt haben - die Analysten würden mit einem Rückgang um weitere 0,3 auf nur noch 50,9 Punkte rechnen. Das wäre der niedrigste Stand seit August 2016. Auch die wichtigen Unterkomponenten der "Neuaufträge" und der "Produktion" lägen nur noch knapp oberhalb der 50 Punkte-Marke.



Im Kontext der jüngsten Ausweitungen im Zollstreit zwischen den USA und China bleibe das Umfeld für die US-Industrie angespannt. Allgemein werde daher mit einem moderaten Rückgang beim ISM-Index gerechnet. Falle dieser hingegen stärker aus, dürfte das die jüngste Talfahrt des Euro zum US-Dollar etwas abbremsen. Generell seien die Kursrisiken für die Einheitswährung gegenüber dem Greenback aufgrund des jüngsten Abrutschens unter die psychologisch wichtige Marke von 1,10 USD aber gestiegen. (03.09.2019/ac/a/m)



