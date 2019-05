Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach schwachen Einzelhandelsumsätzen am Mittwoch zeigte sich der Immobilienmarkt in den USA gestern deutlich stabiler, so die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Die Baubeginne seien im April um 5,7 Prozent gegenüber Vormonat gestiegen und das, obwohl der März-Wert gleichzeitig deutlich nach oben korrigiert worden sei. Zudem bleibe die Pipeline gut gefüllt, denn die Zahl der Baugenehmigungen sei ebenfalls weiter nach oben gegangen. Der Verlauf der Kreditzinsen dürfte bei der unterschiedlichen Entwicklung des Einzelhandels und Immobilienmarktes eine wichtige Rolle gespielt haben. Denn während der durchschnittliche Zinssatz für eine 30-jährige Hypothek zuletzt auf 4,4 Prozent gefallen sei, seien die Zinsen für 4-jährige Autokredite und Kreditkarten seit Mitte letzten Jahres deutlich angestiegen. Für Kreditkarten lägen sie mit 15,09 Prozent sogar auf einem 18-Jahres-Hoch. Von einem solchen Wert seien die 10-jährigen US-Staatsanleihen derweil noch weit entfernt, auch wenn sie gestern leicht auf 2,4 Prozent angestiegen seien.Weil die Eurozone ebenfalls mit guten Daten habe aufwarten können, die Arbeitslosenquote in Frankreich sei auf den tiefsten Stand seit zehn Jahren gefallen, sei die Auswirkung auf den Wechselkurs des Euro zum US-Dollar allerdings gering geblieben: Der US-Dollar habe leicht zugelegt, der EUR/USD sei knapp unter 1,12 gefallen. (17.05.2019/ac/a/m)