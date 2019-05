Hannover (www.aktiencheck.de) - Der US-amerikanische ISM PMI Non-Manufacturing präsentiert sich im April etwas schwächer, so die Analysten der Nord LB.



In diesem Kontext springe der Rückgang der Arbeitsmarktkomponente sofort ins Auge. Allerdings würden die verbalen Rückmeldungen der befragten Einkaufsmanager zunehmend Probleme bei der Rekrutierung von geeignetem Personal anzeigen. Ein Mangel an qualifizierten Arbeitskräften scheine in den USA also immer stärker den Aufbau von neuen Jobs zu behindern. (03.05.2019/ac/a/m)



