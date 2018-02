Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Fast vier Monate seit Beginn des Haushaltsjahres 2018 im vergangenen Oktober zeichnet sich in den USA eine dauerhafte Lösung des Haushaltsstreits ab, berichten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Insgesamt belaufe sich die Staatsschuldenquote aktuell auf über 100% des US-BIP und liege damit deutlich oberhalb der meisten Industrieländer. Vor diesem Hintergrund habe der republikanische Senator Rand Paul jedoch mit einer vierstündigen Rede verhindert, dass die Gesetzesvorlage noch am Donnerstag zur Abstimmung habe vorgelegt werden können und habe damit für einen neuerlichen Ausgabenstopp der Regierung gesorgt, da die ursprüngliche Zwischenfinanzierung gestern ausgelaufen sei. Das Haushaltsgesetz sollte aber im Laufe des Tages ratifiziert werden.Die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen seien in Folge der sich abzeichnenden Einigung im Haushaltsstreit wieder deutlich über 2,8% geklettert. Die Anleger hätten damit auch auf die gestiegenen Risiken durch die absehbar höhere Staatsverschuldung in den USA reagiert. (09.02.2018/ac/a/m)