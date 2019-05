Nachdem wir allerdings am Freitag bereits angekündigt hatten, unsere Aktienübergewichtung/Kauf in den nächsten Wochen zu neutralisieren, ist die jüngste Entwicklung für uns ein guter Anlass, das jetzt sicherheitshalber gleich zu tun, so die Analysten der RBI.



Denn nach der beeindruckenden Rally seit Dezember (US-Indices S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) bzw. NASDAQ 100 (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) seit Jahresbeginn rund 15% bis 25% im Plus, aber auch DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) und EURO STOXX 50 (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) gut 15% höher) seien die Märkte nicht mehr günstig bewertet und würden jetzt wieder Korrektur-Potenzial aufweisen. Eine kurzfristige Eskalation im Handelsstreit könnte der Auslöser dafür sein.



Aber auch unabhängig davon würden die Analysten der RBI davon ausgehen, dass es über die nächsten Monate zwischenzeitig wieder günstigere Niveaus für ein neuerliches Übergewichten/Kauf von Risky Assets (Aktien, High-Yield, etc.) geben werde. Auf den Ende letzter Woche erreichten Niveaus war unserer Meinung nach bereits viel Positives eingepreist (lockere Geldpolitik, gute US-Berichtssaison, Einigung Handelsstreit, Konjunkturstabilisierung in China, etc.) und unsere Index-Ziele für Juni und September sind in den meisten Märkten ebenfalls bereits erreicht, so die Analysten der RBI. Und nicht zuletzt werde noch im Mai auch eine Entscheidung zu US-Sonderzöllen auf Autos und Autoteile aus der EU fällig.



Für überbordenden Pessimismus bestehe allerdings auch kein Grund: Setze man die Verhandlungen fort (wozu es mittelfristig wohl kaum eine politisch tragfähige Alternative gebe), dürften die Märkte schnell wieder erleichtert reagieren. Dies umso mehr, als die Analysten der RBI für die nächsten Monate nach wie vor von einer Erholung im (zuletzt schwachen) globalen Industriebereich ausgehen würden. Und nicht zuletzt: Die von uns regelmäßig beobachteten Vorlaufindikatoren für Bärenmärkte befinden sich nach wie vor in Summe im grünen Bereich - aus aktueller Sicht wäre also auch die nächste Korrektur noch einmal eine Gelegenheit die Aktienquote aufzustocken und wieder auf Kauf/Übergewichten zu gehen, so die Analysten der RBI. (06.05.2019/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die gestern angekündigten US-Zollanhebungen stellen das Handelsabkommen mit China (eine der Säulen für die Marktrally der letzten Monate) infrage, das eigentlich diese Woche in eine Endrunde gehen sollte, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Entsprechend enttäuscht hätten heute Morgen die Märkte reagiert: Der S&P 500 Future notiere in Asien heute Morgen rund 2% tiefer (nach knapp einem Prozent Plus am Freitag). Noch heftiger habe es naturgemäß die chinesischen Börsen mit zwischenzeitig 6% Minus erwischt.