Die Nachricht von der Teileinigung im Handelskonflikt zwischen Washington und Peking habe an den internationalen Aktienmärkten zu einem regelrechten Befreiungsschlag geführt. Sinkende Risikoprämien hätten die Kurse der Dividendenpapiere regelrecht nach oben katapultiert. Der deutsche Leitindex (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) könne sich in diesem Umfeld sehr nachhaltig oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 12.000 Punkten stabilisieren. Sein US-Pendant S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) notiere inzwischen im Bereich von 2.970 Zählern. Auf dem Börsenparkett sei mittlerweile wieder fast so etwas wie Euphorie zu spüren. Die Analysten würden aktuell keinesfalls die Gefahr der Bildung einer spekulativen Preisblase an den globalen Aktienmärkten heraufbeschwören wollen, aber fundamental betrachtet seien die Dividendenpapiere inzwischen sicherlich kein Schnäppchen mehr. Das KGV des S&P 500 auf Basis der Gewinnschätzung für 2019 notiere aktuell immerhin schon bei ziemlich genau 18.



An den globalen Rentenmärkten beginne das Abklingen der Angst der Anleger vor einer Eskalation des Handelskonflikts zwischen Washington und Peking, die Kurse von "sicheren" Staatsanleihen in signifikantem Umfang zu belasten. Die Renditen von 10J US-Staatsanleihen würden entsprechend im Bereich von 1,75% notieren. Investoren würden also ganz offenkundig riskantere und renditestärkere Asset-Klassen suchen. Der Deal sorge natürlich für Abwertungstendenzen von Low-Beta-Währungen und stütze die Wechselkurse von High-Beta-Währungen. Obwohl der US-Dollar auch als sicherer Hafen gelte, müsse er nicht unbedingt nachhaltig unter der Einigung zwischen Washington und Peking leiden, da die Federal Reserve nun nicht mehr unter so großem Handlungsdruck stehe.



Der Deal komme zwar wohl zu spät, um die noch anstehende (und angesichts einer US-Arbeitslosenquote von nur 3,5% ökonomisch eigentlich ohnehin nicht notwendige) Zinssenkung des FOMCs noch zu verhindern - die Wahrscheinlichkeit für diese weitere Anpassung der FED Funds Target Rate nach unten habe sich aber doch verringert.



Die Teileinigung im Handelskonflikt zwischen Peking und Washington sei ein Schritt in die richtige Richtung. Insofern würden die Marktteilnehmer nun natürlich zu Anlagen in riskanteren Assets neigen. Die aktuellen Kursbewegungen seien der Ausdruck einer nachvollziehbaren optimistischeren Sichtweise der Dinge und sicherlich noch keine übertriebene Ekstase. Es müsse aber schon festgehalten werden, dass US-Aktien mittlerweile nicht mehr zu Schnäppchenpreisen zu kaufen seien - und auch der DAX sei aktuell sicherlich nicht niedrig bewertet. (14.10.2019/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die jüngsten Gespräche zwischen China und den USA haben zu der erwarteten Teileinigung im Handelskonflikt der beiden Länder geführt, so die Analysten der Nord LB.Peking verpflichte sich in diesem Deal zu umfangreichen Käufen von US-Agrarprodukten. Zudem habe China ein Entgegenkommen bei Fragen der Behandlung von geistigen Eigentumsrechten, im Bereich der Währungspolitik und im Segment der Finanzdienstleistungen signalisiert. Washington werde als Gegenleistung auf die Einführung weiterer Zölle verzichten. In den kommenden Wochen sollten die getroffenen Vereinbarungen der sogenannten "Phase 1" eines neuen umfassenderen Handelsdeals zwischen beiden Ländern schriftlich fixiert werden.