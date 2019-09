Des Weiteren habe das chinesische Handelsministerium am Montag gesagt, dass es bei der Welthandelsorganisation (WTO) Beschwerde gegen die USA einreichen werde, da die neuesten US-Zölle die Vereinbarung vom G20-Gipfel im japanischen Osaka verletzen würden. Die US-Börse sei gestern aufgrund eines Feiertages ("Labour Day") geschlossen geblieben, wobei sich die Futures des S&P 500 von der Oberseite eines mehrwöchigen Konsoliderungsbereichs entfernt und unterhalb der 2.900-Punkte-Marke geschlossen hätten.



Der USD habe am Montag an breiter Front aufgewertet, nachdem bekannt geworden sei, dass die zwei größten Volkswirtschaften der Welt sich nicht auf einen Termin für die nächsten Verhandlungsgespräche einigen könnten. Der EUR/USD habe sich weiter von der wichtigen Unterstützung um die 1,10er Marke entfernt und erreiche im heutigen frühen Handel ein neues Tief in der übergeordneten Abwärtsbewegung - der niedrigste Stand seit Mai 2017. Wenn die Verluste gehalten oder ausgebaut würden, könnte das Paar seine Verlustserie für den siebten Tag in Folge fortsetzen.



Technisch gesehen deute der RSI-Indikator im Tageschart auf einen überverkauften Markt hin, was mit einer potenziellen Aufwärtskorrektur verbunden sein könnte. Eine Zurückeroberung der 1,11er Marke könnte wieder etwas Vertrauen in die Gemeinschaftswährung schaffen. Der EUR/USD bleibe jedoch Short eingestellt, und die Devisenhändler würden sich auf den ISM-Index zum Verarbeitenden Gewerbe aus den USA (16:00 Uhr) sowie handelsbezogene Nachrichten konzentrieren.



Am deutschen Aktienmarkt würden die Anleger versuchen, zu beurteilen, ob die Erholung der Vorwoche (fast 470 Punkte) nachhaltig sei - der stärkste Anstieg seit Dezember 2016. Die Aufwärtsbewegung sei an der psychologisch wichtigen 12.000-Punkte-Marke gestoppt und am Dienstagmorgen könnten sich die Bären durchsetzen und den DAX wieder unter die 11.900 Punkte drücken. (03.09.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im August erlebte die Wall Street aufgrund des erneut eskalierenden Handelsstreits zwischen den USA und China einen Ausverkauf, so die Experten von XTB.Der Leitindex Dow Jones habe 1,7%, der marktbreite S&P 500 1,8% und der technologielastige NASDAQ sogar 2,6% an Wert verloren. Die sanftere Rhetorik an der Handelsfront habe vorerst ausgereicht, um weitere Verluste zu vermeiden, die allgemeine Unsicherheit spiegle sich jedoch bereits in den Daten wider und das Stimmungsbild bleibe fragil. Um das Vertrauen an den Finanzmärkten wieder herzustellen und eine mögliche Aktienrallye einzuleiten, dürfte ein Durchbruch beim Handelskonflikt notwendig sein. Trotz der Zeichen für Verhandlungsgespräche scheinen die USA und China sich schwierig zu tun, einen Termin für das geplante Treffen im September zu finden, so die Experten von XTB.