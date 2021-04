In erheblichem Umfang sehe das Paket direkte Zahlungen des Staates an private Unternehmen vor. Diese Subventionen seien letztlich genau das, was die Demokraten, als sie noch in der Opposition gewesen seien, oft und lautstark als "corporate welfare" (etwa: Sozialausgaben für Unternehmen) beklagt hätten. Ausdrücklich sollten diese und viele andere Finanzmittel nicht möglichst ökonomisch effizient, sondern "gerecht" eingesetzt werden.



Schließlich habe die Regierung Biden offenbar diverse eigentlich laut Wahlprogramm geplante sozial-politische Maßnahmen aus dem Paket herausgelöst. Diese sollten wohl in einem zusätzlichen Gesetz untergebracht werden, das in den kommenden Monaten folgen werde. Hintergrund könnte sein, dass die Chancen vieler dieser Vorschläge im Senat deutlich schlechter seien, weil eine einfache Mehrheit zu ihrer Verabschiedung nicht ausreichen dürfte.



Auch wenn die selbsterklärten Sozialisten in der demokratischen Partei - Bernie Sanders sei jetzt beispielsweise Vorsitzender des Haushaltsausschusses des Senats - dieses Paket gerne in noch größerem Umfang als "deficit spending" angelegt hätten, seien bei ihnen höhere Unternehmenssteuern grundsätzlich stets willkommen. Während die im Wahlkampf bereits angekündigte verstärkte Besteuerung von Haushalten mit hohen Einkommen zunächst aufgeschoben sei, ziele Bidens Paket auf eine zusätzliche Belastung der Unternehmensgewinne ab. Hier gehe es einmal um eine partielle Rückabwicklung der Steuersenkung Donald Trumps vom Ende 2017.



Zusätzlich sollten die steuerlichen Gestaltungsspielräume der Unternehmen durch so genannte "Mindeststeuern" eingeschränkt werden. Gleichzeitig beabsichtige man, die Einnahmen aus Steuern auf die globalen Gewinne der US-Unternehmen zu einem größeren Teil als bisher in die Kassen der US-Treasury zu lenken.



Die Regierung ziehe den Unternehmen mit der einen Hand das Geld aus der Tasche und verteile es großzügig mit der anderen. Darin komme ein zentrales demokratisches Mantra zum Ausdruck: Die Regierung wisse es stets am besten.



Das Programm von Biden enthalte viele sinnvolle Ansätze und gehe manche Dinge an, die schon seit langer Zeit überfällig seien. Es sei nicht von so fragwürdiger Effizienz oder Notwendigkeit wie sein Konjunkturpaket. Dennoch sei es weniger ein "Infrastrukturprogramm" als vielmehr Teil 1 eines zweiteiligen politischen Wunschkonzert-Potpourris der Demokraten. Teil 2 werde wohl in einigen Wochen in Form eines Sozialpakets folgen. Vieles spreche dafür, dass die Demokraten nach vier Jahren Trump, in denen (fast) alles aus ihrer Sicht in die falsche Richtung gelaufen sei, nun 100% ihrer Ziele gleichzeitig würden erreichen wollen - ohne Priorisierung.



Ob sich dies als politisch klug erweise, bleibe abzuwarten. Wenn sich die Mehrheitsverhältnisse in den "midterm elections" im November 2022 nur leicht verschieben würden, würde Joe Biden die letzten zwei Jahre seiner Amtszeit als "lame duck" zubringen. Ein Maximalansatz "Alles oder Nichts!" heute mache dies wahrscheinlicher.



Den im Programm vorgesehenen durchschnittlichen Zusatzausgaben von knapp 300 Mrd. Dollar pro Jahr würden bei voller Umsetzung der Steuererhöhungen bis 2030 im Schnitt geschätzte Mehreinnahmen von jährlich vielleicht 175 Mrd. Dollar gegenüberstehen. Unter dem Strich würde also auf die schon vorher projizierten hohen Defizite in den kommenden Jahren noch mal einiges draufgepackt. Von einer Haushaltskonsolidierung oder einem Schuldenabbau sei trotz Rekordschulden keine Rede. Mehr defizitfinanzierte Vorschläge dürften schon in der Pipeline sein. (09.04.2021/ac/a/m)





