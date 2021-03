Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Zahl der Amerikaner, die Arbeitslosenunterstützung beantragen, lag in der Woche zum 20. März bei 0,684 Millionen, verglichen mit einem Anstieg von 0,770 Millionen in der Vorwoche, berichten die Experten von XTB.Die Zahl der Folgeanträge, die den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung um eine Woche hinterherhinke, sei auf 3,870 Millionen gesunken, während Analysten einen Rückgang auf 4,043 Millionen erwartet hätten. Der heutige Wert liege immer noch weit über dem Durchschnitt von 1,7 Millionen, der vor der Pandemie gemeldet worden sei.Die US-Wirtschaft habe in den letzten drei Monaten des Jahres 2020 mit einer annualisierten Rate von 4,3% expandiert, höher als 4,1% in der zweiten Schätzung. (25.03.2021/ac/a/m)