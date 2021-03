Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach den starken Zahlen zur Entwicklung der US-Einzelhandelsumsätze im Vormonat hat sich am aktuellen Rand die erwartete Gegenbewegung ergeben, so die Analysten der NORD LB.



Dabei sei der Umfang des Rückgangs im Februar vor allem eine Konsequenz der an den Januar-Daten vorgenommenen Revisionen. Diese Entwicklung sei somit völlig unproblematisch. Der Verbraucher sollte auch perspektivisch eine verlässliche Stütze für die Ökonomie Nordamerikas bleiben. Dafür würden vor allem die neuen Hilfsmaßnahmen aus Washington und die sich weiter verbessernde Lage am US-Arbeitsmarkt sorgen. Man sollte sich folglich keine größeren Sorgen um die Wirtschaft der Vereinigten Staaten machen - eher im Gegenteil. So scheine es aktuell durchaus möglich, dass die US-Ökonomie von der momentanen Geld- und Fiskalpolitik in Washington bereits zu stark stimuliert werden könnte. In jedem Fall dürften die heute in den USA gemeldeten Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen wohl lediglich ein Hinweis auf eine kurze Entspannungspause der Verbraucher sein - nach dem Konsumrausch sei damit vor dem Konsumrausch! (16.03.2021/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.