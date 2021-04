Die zwei eng mit dem US-Immobilienmarkt verknüpften Unterkomponenten Möbel und Baumaterialien seien im März ebenfalls angestiegen. Ein besonders ausgeprägter Zuwachs habe sich bei der zweiten Untergruppe gezeigt. Der heute für diese Zeitreihe gemeldete Zuwachs um beachtliche 12,1% M/M sei schon eine sehr positive Überraschung. Dies seien zweifellos auch positive Nachrichten für den Immobilienmarkt des Landes. Die Analysten würden dennoch bei der Auffassung bleiben, dass sich in einer nun boomenden US-Volkswirtschaft zu gegebener Zeit auch wieder Bremsspuren zeigen würden - und der Immobilienmarkt in diesem Kontext eine besondere Bedeutung haben werde. Noch stünden die Wachstumsampeln in den Vereinigten Staaten aber natürlich auf GO!



Die Umsätze an den US-Tankstellen hätten am aktuellen Rand um 10,9% M/M angezogen. Der Ölpreis spiele an dieser Stelle natürlich eine große Rolle. Auf Basis der saisonal unbereinigten Zeitreihe notiere die Jahresrate im März bei +35,7%. Exklusive Kraftstoff hätten die Einzelhandelsumsätze um 9,7% M/M zugelegt.



Die Kontrollgruppe der Einzelhandelsumsätze habe im März "nur" um 6,9% M/M angezogen, was angesichts der Bewegung bei der Headline-Zeitreihe fast schon als negative Überraschung bezeichnet werden könne. Dennoch sei der Konsum in den Vereinigten Staaten natürlich eine tragende Säule für den Aufschwung der nordamerikanischen Ökonomie.



Der Anstieg der US-Einzelhandelsumsätze habe vor allem vom Umfang her überrascht. In Kombination mit den staatlichen Hilfen habe die Öffnung der Wirtschaft in vielen Bundesstaaten und die generelle Besserung der Lage am US-Arbeitsmarkt natürlich maßgeblich zu dieser Entwicklung beigetragen. Die Ökonomie der Vereinigten Staaten präsentiere sich damit nun fast schon gefährlich stark! (15.04.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Vor einigen Minuten sind in den USA vorläufige Zahlen zur Entwicklung der Einzelhandelsumsätze im Berichtsmonat März veröffentlicht worden, so die Analysten der Nord LB.Erwartungsgemäß sei es nach einer temporären Konsumpause im Vormonat nun wieder zu einem deutlichen Anstieg gekommen. Die Überraschung sei somit nicht die Richtung der Bewegung. Der Umfang des Zulegens der Einzelhandelsumsätze - gemeldet worden sei für März ein Zuwachs um beachtliche 9,8% M/M - müsse aber eindeutig als unerwartet bezeichnet werden. Die leichte Aufwärtsrevision der Angaben für Februar werde angesichts dieser Entwicklung zu einer Randnotiz, die aber natürlich auch positiv zu bewerten sei. Die Party der Verbraucher in den USA gehe damit in die Verlängerung. In der Tat werde der schon ausgeprägte Anstieg im Januar durch die aktuellen Entwicklungen noch in den Schatten gestellt. Insofern könnte man auch sagen, die Festivitäten hätten jetzt erst richtig begonnen.