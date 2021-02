Die zwei sehr eng mit dem US-Immobilienmarkt verknüpften Unterkomponenten Möbel und Baumaterialien hätten am aktuellen Rand beide jeweils Zuwächse verbuchen können. Angesichts des unterschiedlichen Tempos würden die Analysten aber dennoch von keinem Gleichschritt der beiden Zeitreihen sprechen wollen. Während sich bei den Möbeln ein Anstieg um sehr beachtliche 12,0% M/M gezeigt habe, habe der Zuwachs im Segment Baumaterialien "lediglich" bei 4,6% M/M gelegen. In der Summe ergebe sich damit aber doch ein weiterer Hinweis auf eine positive Entwicklung des Immobilienmarktes in den USA, was dem Konsum dann auch perspektivisch wieder helfen könnte.



Die Umsätze an den US-Tankstellen hätten sich am aktuellen Rand um 4,0% M/M erhöht. Exklusive Kraftstoff habe sich bei den Einzelhandelsumsätzen im Januar folglich ein Anstieg um sehr erfreuliche 5,4% M/M ergeben.



Die Kontrollgruppe der Einzelhandelsumsätze habe zum Start des neuen Jahres in signifikantem Ausmaß zugelegt. Gemeldet worden sei eine Veränderungsrate von 6,0% M/M, was ohne jeden Zweifel als extrem positive Überraschung zu werten sei. Die Analysten hätten zuletzt eher darüber nachgedacht, ihre US-Wachstumsprognose für das erste Quartal 2021 in gewissem Umfang nach unten zu revidieren. Diese Überlegungen würden nach den heutigen Angaben zur Entwicklung der Einzelhandelsumsätze aber natürlich zumindest zunächst in den Hintergrund treten.



Fazit: Erwartungsgemäß seien zum Start des Jahres 2021 wieder bessere Zahlen zur Entwicklung der Einzelhandelsumsätze im Land der unbegrenzten Möglichkeiten über die Nachrichtenticker gelaufen. Der Umfang des Zuwachses dürfte aber selbst die größten Konjunkturoptimisten klar positiv überrascht haben. Die US-Bevölkerung sei offenkundig das Opfer eines regelrechten Konsumrauschs geworden, was der Wirtschaft der Vereinigten Staaten natürlich helfe. Entsprechend seien die aktuellen Angaben zu den Einzelhandelsumsätzen auch stützend für den US-Dollar, der sich nun wieder deutlicher von der Marke 1,21 USD pro EUR entferne. (17.02.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die aktuellen Zahlen zur Entwicklung der US-Einzelhandelsumsätze präsentieren sich überraschend stark, so die Analysten der Nord LB.Nach der unerwartet ausgeprägten Schwäche im Dezember habe sich der Konsum nun zum Start des neuen Jahres wieder deutlich erholen können. In Zahlen gesprochen sei es zu einem Anstieg um beachtliche 5,3% M/M gekommen. Die an der Zeitreihe vorgenommen Revisionen könnten dieses extrem erfreuliche Bild der ökonomischen Lage in den Vereinigten Staaten nicht wirklich relativieren. Die US-Bevölkerung scheine am aktuellen Rand in den Zustand eines akuten Konsumrauschs abgeglitten zu sein.