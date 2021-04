Die InternationaleInvestmentposition der USA habe zum Jahreswechsel 2020/21 ein Defizit von USD 14 Billionen gezeigt, gemäß einer Veröffentlichung des U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA). US-Guthaben von USD 32,16 Billionen stünden Verpflichtungen in Höhe von USD 46,25 gegenüber dem Ausland entgegen.



Der Anstieg sowohl bei den Guthaben als auch bei den Verbindlichkeiten betreffe insbesondere Portfolioinvestments und Direktinvestments. Ausländer würden mehr Aktien und Immobilien in den USA als umgekehrt halten. Die Bemühungen von Präsident Trump um eine Verbesserung der Auslandsposition der US-Volkswirtschaft durch Eingriffe in den Außenhandel mittels Sanktionen hätten keinen Erfolg gehabt. An den Devisenmärkten könnten diese Daten auf weitere Sicht Druck auf die US-Valuta ausüben. Die von den Börsen erhoffte Entwarnung sei ausgeblieben. Doch wie würden die Finanzmärkte auf die absurd hohe US-Staatsverschuldung von USD 30 Billionen, finanziert durch die Notenbank mit einem Geldmengenwachstum M2 in den letzten 12 Monaten um 27%, reagieren? Sie seien fasziniert von der billigen Geldschwemme, die die Aktienmärkte auf ein Allzeithoch getrieben habe. Inflationssorgen kämen offensichtlich nicht auf. Sie würden von den Zentralbanken beiderseits des Atlantiks beschwichtigt. Doch die US-Produzentenpreise seien im März bereits um 4,5% gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Damit nähere sich die US-Volkswirtschaft einem gefährlichen fundamentalen Ungleichgewicht. Dies dürfte sich zuerst an den Devisenmärkten zeigen.



Folgerung:



Aktienmärkte: Gewinne laufen lassen, Teilrealisationenam Allzeithoch

Energiemärkte: Neuengagements in erneuerbare Energien wie Wasserstoff

Geldmärkte: Entscheidungsfreiheit für künftige Dispositionen

Rentenmärkte: mittlere und lange Laufzeiten zügig abbauen

Kredite: jetzt in möglichst langen Laufzeiten verschulden

Devisenmärkte: USD-Schwäche ist nur verschoben

Edelmetalle: Kursschwäche zur Verstärkung von Positionen nutzen (12.04.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Internationale Währungsfonds (IWF) erwartet in seiner jüngsten Prognose ein Wachstum der Weltwirtschaft von 6% in 2021 und eine Beruhigung auf 4,4% in 2022, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Die Projektion berücksichtige die fiskalische Unterstützung in einigen großen Volkswirtschaften und antizipiere eine Konjunkturerholung dank der zunehmenden Impfung gegen die Pandemie im 2. Halbjahr 2021. Der IWF betone, dass der Ausblick wegen des ungewissen Pfades der Pandemie besonders unsicher sei. Große Hoffnungen würden in die USA gesetzt.