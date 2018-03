Bonn (www.aktiencheck.de) - Der US-Dollar litt am Freitag unter den von US-Präsident Donald Trump angekündigten Strafzöllen, so die Analysten von Postbank Research.



Im Gegenzug habe der Euro kräftige 1,1% auf 1,2311 USD gewonnen. Auch zum britischen Pfund habe die Gemeinschaftswährung mit 0,7% auf 0,8940 GBP ein deutliches Kursplus verbucht, nachdem die Rede von Premierministerin Theresa May zum Brexit keine größeren Hoffnungen auf baldige, signifikante Verhandlungsfortschritte geweckt habe. Hingegen habe der Euro zum japanischen Yen um 0,4% auf 129,85 JPY nachgegeben, während er zum Schweizer Franken nahezu unverändert zum Vortag bei 1,1547 CHF notiert habe. Nach der Wahl in Italien präsentiere sich der Euro heute Morgen auf breiter Front moderat schwächer. (05.03.2018/ac/a/m)





