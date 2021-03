Kein Wunder, dass die US-Wirtschaft besser laufe. Statt Delle oder gar Schrumpfung wie in Europa wachse das US-Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal wohl sehr solide. Auch für das Gesamtjahr sei mit einem kräftigen Wachstum von 4,7% zu rechnen. Angesichts der riesigen Konjunkturpakete lägen die Risiken eher auf der Oberseite. Zehnjährige Treasury-Renditen würden scheinbar unaufhörlich klettern, nicht einmal von der Federal Reserve gestoppt. Entsprechend habe sich der Renditevorteil gegenüber dem Euro deutlich erhöht. Das alles habe zwar dem US-Dollar schon geholfen, die Jubelsprünge seien jedoch ausgeblieben.



Die Konjunkturbelebung sei teuer erkauft. Das US-Haushaltsdefizit befinde sich auch 2021 deutlich im zweistelligen Bereich, gemessen am BIP, viel höher als in den Ländern der Eurozone. Gleichzeitig bleibe die Geldpolitik, wie die FED gerade bestätigt habe, noch lange sehr expansiv. Die Notenbank stelle in ihren Projektionen quasi keine Zinswende in Aussicht. Folglich liege der US-Renditevorteil bei zweijährigen Laufzeiten gegenüber dem Euro nur marginal über den Tiefständen der letzten fünf Jahre. Nicht einmaleine Reduktion der Anleihekäufe zeichne sich ab, auch wenn die Geldmenge M2 mit knapp 26% gegenüber Vorjahr mehr als doppelt so schnell wie in der Eurozone wachse.



Dabei sei doch die EZB-Politik bereits äußerst expansiv. So wirklich vertrauenserweckend sei dieser mit der Fiskalpolitik vorangetriebene und mit der Notenpresse finanzierte Aufschwung nicht. Zudem steige das US-Leistungsbilanzdefizit, d.h. es müsse zu dessen Begleichung mehr Kapital aus dem Ausland angelockt werden. Selbst der US-Impfvorteil werde sich - das hoffe man wenigstens - auflösen, wenn sich im Jahresverlauf in der EU die Impfungen erheblich beschleunigen würden. Da in der Eurozone außerdem mehr Nachholbedarf bestehe, sollte die Konjunktur dort dann dynamischer als in den USA verlaufen. Und selbst der Renditevorteil bei den Zehnjährigen werde sich wohl wieder verringern. Kurzfristig dürfte der Euro-Dollar-Kurs stabil bleiben, aber bis Jahresende dann doch auf 1,25 klettern. (19.03.2021/ac/a/m)





Der US-Dollar kommt nicht wirklich vom Fleck, so die Analysten der Helaba.Seit Jahresbeginn habe die US-Währung zwar insgesamt zugelegt, sie habe aber nicht durchstarten können. Der Euro-Dollar-Kurs notiere bei gut 1,19. Gegenüber Währungen wie dem Britischen Pfund oder dem Kanadischen Dollar liege der Greenback seit Ultimo sogar hinten. Dabei erhalte der Dollar durchaus Rückenwind von fundamentaler Seite. Während in der Eurozone die Corona-Impfungen nur sehr zögerlich und unter Rückschlägen voranschreiten würden, würden sie sich in den USA beschleunigen. In einigen europäischen Staaten würden wegen steigender Neuinfektionen die Corona-Restriktionen wieder verschärft, in den USA dagegen würden die Zahlen nach unten tendieren - sogar der "Spring Break" werde gefeiert.