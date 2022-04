Im Ausland seien die USA höher verschuldet als jedes Land der Welt. Die ständig hohen Defizite in der Leistungsbilanz würden sich in der Auslandsverschuldung niederschlagen. Ausländer würden aber auch weiterhin Mittel in den USA anlegen. Die Verschuldung der USA im Ausland (US liabilities) steige stärker als ihre Guthaben (US assets). Dadurch sei die internationale Investmentposition der USA auf ein neues Hoch von USD 18 Billionen gestiegen. Das Defizit habe sich seit 2010 versiebenfacht. An den Devisenmärkten zeige sich der US-Dollar-Kurs dennoch stabil; diesen Bonus verdanke er der militärischen Stärke, den er aber in Zeiten einer politischen Entspannung erfahrungsgemäß auch schnell wieder verlieren könne.



Die internationale Investmentposition der USA habe zum Jahreswechsel 2021/22 ein Defizit von USD 18,10 Billionen gezeigt, gemäß einer Veröffentlichung des U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA). US Guthaben von USD 35,21 Billionen stünden Verpflichtungen in Höhe von USD 53,31 gegenüber dem Ausland entgegen. Der Anstieg sowohl bei den Guthaben als auch bei den Verbindlichkeiten betreffe insbesondere Portfolioinvestments und Direktinvestments. Ausländer würden mehr Aktien und Immobilien in den USA als umgekehrt halten.



Doch wie sollte sich ein Investor an den Finanzmärkten in dieser angespannten Situation verhalten? Die Geldmärkte würden Nullprozent Zinsen oder sogar negative bieten. Die Rentenmärkte hätten bei steigenden Inflationsraten ein erhebliches Risiko. An den Aktienmärkten sei eine breit angelegte Seitwärtsbewegung eingetreten. Bei fallenden BIP-Wachstumsraten und geopolitischen Turbulenzen sollten Risiken nicht außer Acht gelassen werden. Die Abhängigkeit von russischen Energieimporten müsse dringend abgebaut werden. Hierfür würden sich die Produzenten von erneuerbaren Energien anbieten. Der Goldpreis notiere in Euro gemessen bereits auf historischem Höchststand, habe aber immer noch weitere Chancen.



Folgerung:



Aktienmärkte: Teilrealisationen am Allzeithoch

Energiemärkte: Neuengagements in erneuerbare Energien wie Wasserstoff

Geldmärkte: Entscheidungsfreiheit für künftige Dispositionen

Rentenmärkte: Mittlere und lange Laufzeiten zügig abbauen

Kredite: Jetzt in möglichst lange Laufzeiten verschulden

Devisenmärkte: USD-Schwäche sei nur verschoben

Edelmetalle: Verstärkung von Positionen (12.04.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Devisenkurse an den internationalen Finanzmärkten unterliegen den verschiedensten Einflussfaktoren, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Die Größe einer Volkswirtschaft z.B. spiele eine wichtige Rolle. Die größte Volkswirtschaft der Welt gemessen am BIP seien die USA, gefolgt von China, Japan und Deutschland. Ordne man die Größe nach dem erzielten BIP pro Kopf der Einwohner dann sei Luxemburg die Nummer 1, die USA die Nummer 10 und Deutschland die Nummer 18. Nach der militärischen Stärke, wie sie von den Finanzmärkten eingeschätzt werde, sei zurzeit wie meistens bei geopolitischen Spannungen der US-Dollar favorisiert. Dieser Bonus gelte nur für Kriegszeiten.Besonders wichtig sei die Außenhandelsposition der Volkswirtschaft. Hier habe China eine führende Position, die USA seien weit abgeschlagen. Im Außenhandel sei in den USA im Februar ein Rekorddefizit von USD 89,2 Mrd. eingetreten. Gemessen an der Leistungsbilanz belaste die USA ein chronisches Defizit von jährlich rund USD 500 Milliarden. Bei der Staatsverschuldung nehme die USA mit einem Defizit von USD 30 Billionen (1 Billion = 10 12) ebenfalls den führenden Platz ein.