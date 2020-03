Wien (www.aktiencheck.de) - Der US-Bullenmarkt der vergangenen Jahre kam gestern zu einem jähen Ende, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Von Seiten des Auslösers dieser Finanzmarktturbulenzen - der Coronavirus-Pandemie - gebe es aber erstmals seit dem Ausbruch in Italien einen kleinen Hoffnungsschimmer. Der exponentielle Anstieg der Anzahl der infizierten Personen außerhalb Chinas habe gestern erstmals abgeflacht und es wurden über 4.000 Neuinfektionen weniger gemeldet als tags zuvor (Stand: 13.3.2020, 00:44 Uhr).Die wichtigsten asiatischen Börsen würden heute Morgen an die gestrige Performance anknüpfen und durch die Bank tiefer notieren. In Europa herrsche hingegen Uneinigkeit. Die vorbörslichen Indikatoren würden volatil um die Nullmarke schwanken. Die Ölmärkte würden sich nach einer turbulenten Woche zum Wochenabschluss versöhnlich zeigen und auch der Goldpreis, welcher die letzten Tage deutlich verloren habe, notiere höher. (13.03.2020/ac/a/m)